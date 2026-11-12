La prétendue brouille entre Usher et Chris Brown fait couler beaucoup d'encre depuis début novembre. Pour l'animateur radio Ebro, la réalité serait bien plus prosaïque : il s'agirait d'un coup marketing destiné à relancer des ventes de billets en berne. Une théorie qui commence à faire le tour de la toile.

Tout a commencé le 5 novembre dernier, lors d'un concert d'Usher à Atlanta qui a débuté avec du retard. Depuis, des rumeurs de tensions entre les deux artistes circulent sur les réseaux sociaux. Selon le site spécialisé HotNewHipHop, les équipes des deux chanteurs seraient impliquées dans le conflit, et plusieurs dates de leur tournée commune ont été annulées, notamment à Los Angeles et à Miami, sans explication officielle.

Un « coup marketing » selon Ebro

Pour l'animateur Ebro, ancien de la station Hot 97 et désormais à l'antenne de The Ebro Laura Rosenberg Show, l'explication est toute autre. Il y voit une manœuvre commerciale calculée. « Quand l'histoire selon laquelle Chris Brown et Usher s'étaient disputés a éclaté, j'ai pensé que c'était un coup marketing. La controverse fait vendre... Je pense que les concerts annulés l'ont été en raison de la faiblesse des ventes de billets », a-t-il déclaré.

Son co-animateur Peter Rosenberg abonde dans le même sens. Selon lui, les dates annulées n'étaient que des ajouts tardifs au programme initial. « C'étaient des concerts supplémentaires. Ils ont continué à en programmer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de billets à vendre », a-t-il expliqué.

Un contexte économique difficile pointé du doigt

Ebro va plus loin dans son analyse. Il estime que l'endettement par carte de crédit joue un rôle majeur dans la désaffection du public. À l'approche des fêtes de fin d'année, il doute que le Américain moyen dispose du budget nécessaire pour s'offrir une place de concert. Un argument qui résonne dans un contexte économique tendu.

Ni Usher ni Chris Brown n'ont confirmé ou démenti ces théories. La tournée doit se conclure le 12 décembre prochain à Tampa, en Floride.