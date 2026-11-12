La chanteuse R&B Summer Walker, qui avait attaqué en justice son label LVRN cet été pour détournement de fonds, se retrouve désormais poursuivie en retour. La société lui réclame des commissions et royalties qu'elle n'aurait pas versées, selon un acte déposé en justice lundi 9 novembre. Un conflit judiciaire qui s'intensifie, alors que la chanteuse est également visée par un procès à 50 millions d

LVRN, le label et cabinet de management basé à Atlanta qui travaille avec Summer Walker depuis 2017, a déposé une contre-poursuite contre la chanteuse lundi 9 novembre. Selon les documents judiciaires obtenus par Billboard, la société lui reproche de ne pas avoir versé plusieurs commissions prévues dans leur contrat.

Ce que LVRN réclame à Summer Walker

Le label indie affirme que Summer Walker lui doit notamment une commission de 7 % sur les recettes de sa tournée en arènes Still Finally Over It, une part de 20 % sur ses droits de représentation publique, ainsi qu'une commission de management de 15 % sur ses revenus annexes.

Parmi les opportunités que LVRN dit avoir négociées pour la chanteuse figurent un partenariat avec la marque Savage x Fenty de Rihanna, un rôle de première partie sur la tournée en stade Breezy Bowl de Chris Brown, et une performance à la Coupe du monde de football cette année. Les avocats du label qualifient ces opportunités de « lucratives » et accusent Summer Walker d'avoir agi « de mauvaise foi » et d'être « obstinément procédurière ».

LVRN réclame des dommages et intérêts dont le montant n'est pas encore précisé.

La réponse de Summer Walker

L'avocat de la chanteuse, Keith Moten, a réagi mercredi 11 novembre auprès de Billboard : « Cette contre-plainte ne change en rien les questions fondamentales au cœur du procès de Summer, et ne diminue pas leur obligation de rendre des comptes. »

Il a ajouté : « Il est particulièrement décevant que, plutôt que de répondre sérieusement aux accusations graves de Summer, LVRN cherche maintenant à obtenir de l'argent supplémentaire de la part de l'artiste dont le talent, le travail et le succès ont contribué à bâtir son activité. Nous contestons fermement les contre-réclamations de LVRN et restons confiants quant aux fondements juridiques et factuels du procès de Summer. Elle reste déterminée à obtenir des comptes, l'équité et la liberté d'avancer dans sa carrière selon ses propres termes. »

Un front judiciaire sur plusieurs fronts

Ce n'est pas le seul litige qui pèse sur Summer Walker. En août, la chanteuse avait elle-même attaqué LVRN en justice, l'accusant de détournements sur ses revenus musicaux, de tournée et de merchandising. Le label nie ces accusations.

Parallèlement, Summer Walker a engagé des démarches pour rompre ses contrats avec LVRN et avec Interscope Records, filiale d'Universal Music Group, en invoquant une loi californienne qui permet de mettre fin à tout contrat personnel après sept ans. Mais Interscope a répliqué en octobre en déposant une plainte à 50 millions de dollars, estimant que la chanteuse n'a livré que trois des cinq albums prévus au contrat : Over It en 2019 (numéro 2 du Billboard 200), Still Over It en 2021 (numéro 1) et Finally Over It en 2025 (numéro 2). Keith Moten a indiqué se préparer à contre-attaquer Interscope, tout en restant « ouvert à une résolution constructive ».