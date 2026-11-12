LVRN, le label et cabinet de management basé à Atlanta qui travaille avec Summer Walker depuis 2017, a déposé une contre-poursuite contre la chanteuse lundi 9 novembre. Selon les documents judiciaires obtenus par Billboard, la société lui reproche de ne pas avoir versé plusieurs commissions prévues dans leur contrat.
Ce que LVRN réclame à Summer Walker
Le label indie affirme que Summer Walker lui doit notamment une commission de 7 % sur les recettes de sa tournée en arènes Still Finally Over It, une part de 20 % sur ses droits de représentation publique, ainsi qu'une commission de management de 15 % sur ses revenus annexes.
Parmi les opportunités que LVRN dit avoir négociées pour la chanteuse figurent un partenariat avec la marque Savage x Fenty de Rihanna, un rôle de première partie sur la tournée en stade Breezy Bowl de Chris Brown, et une performance à la Coupe du monde de football cette année. Les avocats du label qualifient ces opportunités de « lucratives » et accusent Summer Walker d'avoir agi « de mauvaise foi » et d'être « obstinément procédurière ».
LVRN réclame des dommages et intérêts dont le montant n'est pas encore précisé.
La réponse de Summer Walker
L'avocat de la chanteuse, Keith Moten, a réagi mercredi 11 novembre auprès de Billboard : « Cette contre-plainte ne change en rien les questions fondamentales au cœur du procès de Summer, et ne diminue pas leur obligation de rendre des comptes. »
Il a ajouté : « Il est particulièrement décevant que, plutôt que de répondre sérieusement aux accusations graves de Summer, LVRN cherche maintenant à obtenir de l'argent supplémentaire de la part de l'artiste dont le talent, le travail et le succès ont contribué à bâtir son activité. Nous contestons fermement les contre-réclamations de LVRN et restons confiants quant aux fondements juridiques et factuels du procès de Summer. Elle reste déterminée à obtenir des comptes, l'équité et la liberté d'avancer dans sa carrière selon ses propres termes. »
Un front judiciaire sur plusieurs fronts
Ce n'est pas le seul litige qui pèse sur Summer Walker. En août, la chanteuse avait elle-même attaqué LVRN en justice, l'accusant de détournements sur ses revenus musicaux, de tournée et de merchandising. Le label nie ces accusations.
Parallèlement, Summer Walker a engagé des démarches pour rompre ses contrats avec LVRN et avec Interscope Records, filiale d'Universal Music Group, en invoquant une loi californienne qui permet de mettre fin à tout contrat personnel après sept ans. Mais Interscope a répliqué en octobre en déposant une plainte à 50 millions de dollars, estimant que la chanteuse n'a livré que trois des cinq albums prévus au contrat : Over It en 2019 (numéro 2 du Billboard 200), Still Over It en 2021 (numéro 1) et Finally Over It en 2025 (numéro 2). Keith Moten a indiqué se préparer à contre-attaquer Interscope, tout en restant « ouvert à une résolution constructive ».