Le producteur Hitmaka a raconté sur le podcast The Real Report une anecdote savoureuse : adolescent, il s'était fait « voler » une fille par DMX en plein couloir d'hôtel à Toronto, avec une seule ligne de drague. Une histoire qu'il ressort régulièrement, avec quelques variantes selon les versions.

C'était à Toronto, dans les couloirs du Sutton Place Hotel. Hitmaka, jeune ado de 13 ans à peine, rentrait au bras d'une fille rencontrée en club. Il glisse son badge magnétique sur la porte de sa chambre, juste à côté de la suite de DMX. Et c'est là que tout bascule.

Une ligne, une fille, une chambre

Selon le producteur, la porte de DMX s'ouvre à ce moment précis. Le rappeur regarde la jeune femme et lâche, l'air de rien : « Ayo Ma, I think you left your bag in here. » La fille entre dans la chambre de DMX. Elle n'y avait jamais mis les pieds. Hitmaka, lui, reste seul dans le couloir.

« Cette nana n'avait jamais été à l'hôtel ni rien. On venait juste de les rencontrer en club », a-t-il précisé, visiblement encore marqué par l'épisode. « Et elle est allée directement dans sa chambre et m'a laissé. »

L'anecdote a été racontée le mercredi 11 novembre dans l'épisode du podcast The Real Report, animé par Tony Yayo et Uncle Murda. Hitmaka y a confié que DMX l'emmenait partout avec lui, y compris dans les clubs, à une époque où il n'était encore qu'un enfant.

Une histoire aux contours qui changent selon les versions

Ce n'est pas la première fois que Hitmaka sort cette histoire. En 2019, invité sur Hot 97, il avait déjà évoqué la scène, mais avec quelques différences notables. À l'époque, il se donnait 14 ou 15 ans, pas 13. Et la réplique de DMX n'était pas « Ayo Ma » mais « Hey shorty » — même si, dans une autre version encore, il avait bien mentionné le « Ayo Ma ».

Le site Complex, qui relaie l'anecdote, rappelle également que lors de ce séjour à Toronto, DMX tournait le film Exit Wounds, aux côtés de Steven Seagal. C'est dans ce contexte que le producteur, encore adolescent, se trouvait au Canada.

Quand un des animateurs du podcast a réagi à l'information selon laquelle Hitmaka ne mesurait alors qu'un mètre trente environ, le producteur a répondu avec humour : « Je sais. Mais je suis adulte maintenant. »