Enregistrée en 1996, quelques mois avant l'assassinat du rappeur, l'interview complète de Tupac Shakur par la journaliste Angie Martinez n'avait jamais été diffusée en intégralité. Elle sera enfin accessible au grand public le 27 novembre sur Netflix, dans un podcast en quatre épisodes intitulé The Tupac Tapes.

En 1996, Angie Martinez, figure de la radio new-yorkaise, s'est rendue à Los Angeles pour rencontrer Tupac Shakur. C'est le rappeur lui-même qui avait proposé l'entretien, souhaitant le tenir à son domicile. Il avait des choses à dire. Mais une partie de la conversation avait semblé trop explosive à Martinez pour être diffusée à l'époque. Quelques mois plus tard, Shakur était assassiné à l'âge de 25 ans.

Trente ans après, cette interview sort enfin dans son intégralité. Selon Rolling Stone, le podcast The Tupac Tapes sera mis en ligne le 27 novembre sur Netflix. Il se déclinera en quatre épisodes, animés par Martinez elle-même.

Des propos trop dangereux pour être diffusés à l'époque

Au moment des faits, Martinez avait choisi de n'en partager que des extraits soigneusement sélectionnés. Elle explique aujourd'hui les raisons de cette décision : « Il y avait des choses dites dans cette conversation qui auraient pu blesser des gens, abîmer des relations et ajouter de l'huile sur un feu déjà dangereux. J'ai choisi de ne pas diffuser les parties les plus inflammatoires. Après la mort de Pac, c'est devenu encore plus compliqué. Je me sentais responsable de protéger quelque chose qui n'était jamais censé devenir sa dernière déclaration. »

Les extraits déjà dévoilés dans la bande-annonce officielle donnent un aperçu du ton de l'entretien. On y entend notamment Tupac affirmer : « J'ai fait plus pour la crédibilité du hip-hop que n'importe quel artiste. » Dans un autre passage, il coupe la parole à Martinez qui évoquait des marques d'affection à son égard : « C'est quoi cet amour ? Juste parce qu'ils ne m'ont pas tué ? Quel amour ? »

Un document replacé dans son contexte historique

Pour accompagner ces enregistrements, Martinez a réuni une série d'intervenants issus du monde du hip-hop : Dream Hampton, RZA, Big Boy, Joe Budden, Charlamagne tha God, Monie Love, Bootleg Kev ou encore Erica Ford, entre autres. L'objectif affiché est d'éclairer les propos du rappeur à la lumière de ce que l'on sait aujourd'hui de cette période.

Martinez précise sa démarche : « Ce sont un morceau de l'histoire du hip-hop, et je ne pense pas qu'ils devraient rester en ma possession pour toujours. La différence maintenant, c'est que j'ai l'occasion de les partager avec du contexte. Pas seulement diffuser les moments les plus explosifs et laisser les gens réagir, mais vraiment examiner ce qui se passait, pourquoi cela se passait, et ce que l'on peut comprendre différemment aujourd'hui. »

Lorsque la mort de Shakur avait été annoncée, Martinez était en direct à l'antenne de Hot 97, la station new-yorkaise où elle avait fait ses débuts. « C'était l'un des moments les plus émouvants de ma carrière », confie-t-elle. « Je pense à ça chaque fois que je pense au vrai coût humain de tout ce qui se passait. Plus que tout, j'espère que les gens repartiront avec un plus grand sens de l'empathie. Parce que derrière tous les titres de presse, les disques, les rivalités et la mythologie, il y avait de vraies personnes. Et les conséquences étaient réelles. »

Pour rappel, Duane Davis, ancien chef de gang de Compton surnommé Keffe D, a été condamné le mois dernier à 40 ans de prison à vie après avoir été reconnu coupable d'avoir orchestré le meurtre de Tupac Shakur en septembre 1996, en pleine escalade des rivalités entre rappeurs de la côte Est et de la côte Ouest.