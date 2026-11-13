Les deux anciens membres de Migos ont officialisé leurs retrouvailles cette année, mais Offset révèle que les discussions ont repris bien avant. Un nouvel album du groupe est attendu l'année prochaine, et Quavo apparaît déjà sur le dernier projet solo d'Offset, GMFU.

C'est l'une des réconciliations les plus attendues du rap américain. Offset et Quavo, deux tiers du trio Migos, ont traversé de longues tensions avant de renouer. Selon le site spécialisé HotNewHipHop, Offset s'est confié sur les coulisses de ce rapprochement lors d'une interview accordée à DJ Whoo Kid sur SiriusXM Shade 45.

Des retrouvailles qui remontent à bien plus tôt

Si la réconciliation est devenue publique cette année, Offset précise qu'elle s'est construite dans l'ombre depuis bien plus longtemps. « On se parlait depuis un moment. Vous ne le saviez tout simplement pas », a-t-il déclaré. Le rappeur explique que certaines choses n'ont pas vocation à être exposées. « Ce n'était pas pour le monde entier. On devait guérir en coulisses, et on n'a même pas encore complètement guéri. Mais c'est comme ça qu'on construit avec sa famille. Certaines choses ne sortent pas de la maison », a-t-il ajouté.

Offset résume ce processus avec une formule sobre : « Bénédictions, la reconstruction est toujours la meilleure des constructions. J'étais là pour soutenir mon frère. C'est dur. Il y a un temps et un lieu pour tout, et là on est juste en phase ».

Un album Migos en préparation et GMFU dès ce soir

Cette réconciliation ouvre la voie à un avenir commun. Les deux artistes préparent un nouvel album de Migos pour l'année prochaine. En attendant, Quavo fait une apparition sur GMFU, le nouveau projet solo d'Offset, disponible dès ce soir. Ce sera la première occasion pour les fans d'entendre les deux rappeurs ensemble en 2026.