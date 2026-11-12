La rappeuse Cardi B et Ryan Burke, promoteur du festival BZR WKND Jamaica 2026, s'affrontent ouvertement après l'annulation de sa prestation en tête d'affiche. Chacun accuse l'autre d'avoir manqué à ses obligations contractuelles, et une procédure judiciaire est désormais envisagée.

Cardi B devait marquer l'histoire en devenant la première artiste à headliner un stade dans les Caraïbes. C'est finalement une guerre de déclarations qui a pris la place du concert. Depuis début novembre, la rappeuse et Ryan Burke, promoteur du festival BZR WKND Jamaica 2026, se livrent une bataille publique sur les réseaux sociaux et dans la presse.

Deux versions radicalement opposées

Selon le site spécialisé Billboard, Ryan Burke affirme que Cardi B a reçu l'intégralité de son cachet, soit 2,5 millions de dollars, et qu'elle refuse de rembourser la somme malgré l'annulation. Il a annoncé son intention d'engager des poursuites judiciaires contre l'artiste.

La réponse de Cardi B ne s'est pas fait attendre. Dans un Instagram Live, elle a déclaré : « Je souhaite sur l'étoile la plus brillante que vous me poursuiviez en justice… pour que je puisse vraiment récupérer de l'argent sur vous. » Une façon de signifier qu'elle n'a aucune crainte d'un procès.

Son équipe a publié un communiqué officiel auprès de Billboard : « Contrairement aux affirmations de BZR WKND, Cardi B n'a pas été payée en totalité pour sa prestation prévue. Les organisateurs de l'événement n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles de paiement, constituant une violation substantielle de l'accord. »

Un calendrier de paiement au cœur du litige

Cardi B affirme n'avoir reçu qu'environ 900 000 dollars d'avance, sur un montant convenu d'un million de dollars représentant la moitié de son cachet total. Elle soutient que le promoteur devait verser une seconde tranche dédiée aux coûts de production avant le 17 septembre, délai qui n'aurait pas été respecté.

Un virement de 750 000 dollars aurait bien été effectué, mais seulement après qu'elle eut informé l'équipe du festival de son retrait. Elle explique avoir refusé ce paiement tardif, notamment parce que le matériel était encore en Floride et que les délais logistiques ne permettaient plus d'organiser le show dans de bonnes conditions.

La rappeuse a également contesté la nature même de l'événement : « Ce n'est pas un concert de Cardi B. C'est un festival, et je suis en tête d'affiche. Ce sont deux choses différentes. »

De son côté, le promoteur a maintenu sa position dans un communiqué transmis à Billboard : « Malgré les paiements effectués en totalité directement à Cardi B, l'artiste et son équipe ont continué à faire des affirmations contraires au cours des 48 dernières heures via Instagram Live. » Il reproche également à l'artiste de ne pas avoir fourni la vidéo d'annonce officielle prévue au contrat.

Le gouvernement jamaïcain mis hors de cause

Cardi B avait évoqué lors d'un précédent live un investissement du gouvernement jamaïcain dans le festival, une affirmation qu'elle a ensuite elle-même démentie. Elle a présenté ses excuses aux autorités jamaïcaines, expliquant avoir relayé des informations contenues dans un e-mail du promoteur.

Le ministère jamaïcain de la Culture, du Genre, du Divertissement et du Sport a publié un communiqué officiel confirmant qu'il n'avait versé aucune somme en lien avec cet événement : « Le gouvernement de la Jamaïque n'a pris aucun engagement ni effectué aucun paiement concernant les cachets ou frais quels qu'ils soient, en relation avec le concert prévu en Jamaïque. » Le ministère a précisé que les dépenses liées aux événements sont actuellement limitées en raison des efforts de reconstruction après l'ouragan Melissa.

L'agent de Cardi B, Mike Guirguis de United Talent Agency, a également pris la parole sur X pour soutenir la version de son artiste : « Cardi B n'a jamais reçu son cachet complet pour le show en Jamaïque, et le promoteur n'a pas rempli plusieurs obligations prévues dans l'accord. »

Le festival BZR WKND Jamaica 2026, initialement prévu sur quatre jours du 16 au 19 octobre, a été ramené à deux jours, les 19 et 20 décembre. Cardi B, elle, sera sur scène à Miami le 21 novembre pour le GTA 6 : The Festival.