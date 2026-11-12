Trente ans après sa sortie confidentielle, Infinite, le tout premier album d'Eminem, fait son entrée sur les plateformes de streaming. Six titres sont disponibles dans un EP spécial, accompagné d'un mini-documentaire inédit sur les débuts du rappeur de Detroit.

Le 12 novembre 1996, Eminem publiait Infinite, son premier album studio, dans une diffusion extrêmement limitée. Trois décennies plus tard, jour pour jour, six titres de ce disque fondateur sont enfin accessibles en streaming sur toutes les grandes plateformes, via un EP édité par Org Music.

Six titres sur les plateformes, faute de clearances complètes

L'album original compte davantage de morceaux, mais des problèmes de droits liés à des samples ont empêché une mise en ligne intégrale. Le EP se compose donc de six titres : Infinite, It's O.K., Tonite, 313, Open Mic et Never 2 Far. Ces nouvelles versions bénéficient de remixes et de productions additionnelles signées Jake Bass et Mike Wilder.

Pour les amateurs de supports physiques, des éditions vinyle, CD et cassette de ce six-titres sont annoncées pour le mois de février prochain.

Un mini-documentaire sur la rencontre avec les Bass Brothers

Pour accompagner cette sortie, une vidéo d'une dizaine de minutes est mise en ligne sur YouTube. Elle revient sur les circonstances qui ont réuni Eminem et les producteurs Bass Brothers, Mark et Jeff, au tout début de sa carrière.

Jeff Bass raconte comment son frère a repéré le rappeur : « Mark l'a entendu à la radio, lors d'une nuit de micro ouvert sur l'une des stations de Detroit. C'est lui qui a appelé la station et qui a invité Eminem à venir au studio. Le lendemain, il m'a appelé et m'a dit : tu dois entendre ce gamin. » Eminem serait arrivé au studio vers 4h30 du matin, accompagné de ce qui s'avérera être le groupe D12.

Jeff confie également ses premières réserves : « Je n'ai pas compris. Mon frère a vu exactement ce que ce gamin pouvait faire. Moi, j'étais dans le brouillard. »

Un album à part dans la discographie d'Eminem

Infinite occupe une place singulière dans l'œuvre du rappeur. On n'y trouve pas encore le personnage de Slim Shady, l'alter ego qui émergera sur le Slim Shady EP puis sur The Slim Shady LP en 1999, album qui lui offrira la notoriété mondiale.

Eminem lui-même explique ce tournant dans le documentaire : « Dès que j'ai arrêté de me soucier de ce que je disais, les gens ont commencé à s'en soucier. C'était un effet inverse. »

L'album original avait été produit par Denaun Porter, avec les Bass Brothers en tant que producteurs exécutifs.

Pratique

Le EP Infinite d'Eminem est disponible dès maintenant sur toutes les grandes plateformes de streaming. Les éditions physiques (vinyle, CD, cassette) sont disponibles en précommande et paraîtront en février 2026.