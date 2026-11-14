Une altercation a perturbé jeudi soir le lancement des nouvelles chaussures d'A$AP Rocky à New York. La police a dû intervenir pour rétablir l'ordre lors de cet événement promotionnel autour de sa collaboration avec Puma. Le rappeur, lui, n'était pas impliqué dans la bagarre.

Jeudi soir à New York, le lancement des nouvelles baskets d'A$AP Rocky a rapidement tourné au chaos. Selon le site HotNewHipHop, une bagarre a éclaté lors de l'événement promotionnel consacré à la Puma Suede 94, la nouvelle chaussure du rappeur américain.

Des images de bagarre captées sur place

Des images obtenues par TMZ montrent plusieurs participants à l'événement qui se battent, se bousculant et échangeant des coups. La situation a rapidement dégénéré. Les agents de sécurité présents ont tenté d'intervenir pour séparer les protagonistes, sans succès immédiat.

La police de New York, le NYPD, a finalement été appelée vers 22h30 (heure locale). L'incident a été qualifié de « perturbation » impliquant un « groupe de personnes désordonnées ». Le site a ensuite été évacué et le calme a pu être rétabli.

A$AP Rocky n'était pas impliqué

Le rappeur n'a pris aucune part à la bagarre. Selon HotNewHipHop, il se trouvait simplement sur place lors des événements et n'était pas mêlé à l'altercation. Les raisons exactes du déclenchement de la rixe restent inconnues à ce stade.

Ce type d'incident n'est pas rare lors des lancements de sneakers très attendus. L'impatience des fans dans les files d'attente peut parfois dégénérer en tensions, voire en violences.

La sortie de la chaussure maintenue

À l'heure actuelle, on ignore si des arrestations ont eu lieu à la suite de cette bagarre. En revanche, ce qui est confirmé, c'est que la commercialisation de la Puma Suede 94 reste prévue comme annoncé. L'événement perturbé n'aura donc pas d'impact sur la sortie officielle du modèle.