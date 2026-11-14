Depuis leur rupture, Offset et Cardi B ont trouvé un équilibre pour coexister sereinement. Le rappeur a levé le voile sur la nature de leurs rapports actuels lors d'une récente interview, balayant les rumeurs et les tensions supposées.

Offset et Cardi B ne forment plus un couple depuis plusieurs mois. Leur relation a duré plus de huit ans, marquée par de nombreuses tempêtes. Désormais, les deux artistes se concentrent sur leur rôle de parents et avancent chacun de leur côté.

Un équilibre trouvé dans le respect mutuel

C'est sur le plateau de Popcast qu'Offset a choisi de s'exprimer sur le sujet. Le rappeur a tenu à clarifier la situation, qu'il juge plus simple que ne le laissent penser les réseaux sociaux.

Selon lui, Cardi B et lui ont trouvé un mode de fonctionnement basé sur la discrétion et le respect. « Je suis très attentionné envers elle. Du moment que je suis en bons termes avec elle, elle l'est avec moi, et nos enfants vont bien. Je ne suis pas du genre à étaler les choses. Je respecte sa vie privée. Ce qu'elle fait dans son monde. Ce sont deux mondes différents maintenant. Je ne voudrais jamais mélanger tout ça et la mettre mal à l'aise. Parfois, ce sont les fans qui rendent les choses plus inconfortables. »

Les fans, source de tensions inutiles

Offset pointe du doigt l'agitation générée par le public et les réseaux sociaux. D'après lui, les deux anciens partenaires n'ont pas de problème entre eux. Ce sont les spéculations extérieures qui compliquent inutilement une situation qu'ils gèrent avec maturité.

Cardi B avait de son côté exprimé certaines frustrations en ligne, notamment dans le contexte de sa relation récente avec le footballeur Stefon Diggs. Mais Offset a choisi de rester discret jusqu'à présent.

Cette prise de parole constitue un signal positif. Les deux artistes semblent avoir réussi à préserver l'essentiel : le bien-être de leurs enfants et une cohabitation pacifique dans l'espace public.