UFC 334 : Ciryl Gane défend son titre de champion du monde contre Josh Hokit, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

C'est un rendez-vous majeur pour le MMA français. Dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 novembre, Ciryl Gane défendra pour la première fois sa ceinture de champion UFC des poids lourds face à l'Américain Josh Hokit. Le combat se déroulera au Madison Square Garden de New York, avec une diffusion prévue à 5h du matin en France.

Ciryl Gane s'apprête à vivre un moment particulier de sa carrière. Devenu champion des poids lourds après que Tom Aspinall a renoncé à sa ceinture, le Français doit désormais défendre son titre dans l'octogone.

Pour rappel, leur confrontation avait été interrompue après un coup à l'œil subi par le Britannique. La ceinture était ensuite revenue à Ciryl Gane à la suite du retrait d'Aspinall.

Ce dimanche, le combattant surnommé "Bon Gamin" retrouvera donc la cage face à un adversaire encore invaincu chez les professionnels.

Josh Hokit, un adversaire particulièrement dangereux

Avec dix victoires en autant de combats professionnels, dont quatre à l'UFC, Josh Hokit arrive avec de sérieux arguments.

L'Américain s'est notamment illustré en battant Curtis Blaydes et Derrick Lewis. Son style repose sur une agressivité permanente, des frappes puissantes et une capacité à imposer un rythme particulièrement élevé.

Ancien lutteur universitaire, cinquième des championnats NCAA en 2019, il dispose également de solides bases pour tenter d'amener ses adversaires au sol.

Face à lui, Ciryl Gane possède des qualités bien différentes. Le Français mise davantage sur sa mobilité, sa précision et sa capacité à contrôler la distance.

Son expérience des combats en cinq rounds pourrait également constituer un avantage face à un adversaire qui n'a encore jamais dépassé le troisième round.

Un combat diffusé en pleine nuit en France

L'enjeu sera donc de taille pour Ciryl Gane, qui tentera de conserver sa ceinture et de confirmer son statut de champion dans une catégorie où chaque frappe peut faire basculer un combat.

Le rendez-vous est fixé dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 novembre, au Madison Square Garden de New York.

Le combat entre Ciryl Gane et Josh Hokit est annoncé aux alentours de 5h du matin, heure française. Il sera retransmis en direct sur RMC Sport 1, qui diffusera également les autres affrontements de la carte principale de l'UFC 334 à partir de 3h du matin.