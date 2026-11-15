Ciryl Gane a réussi son pari. Dans la nuit de samedi à dimanche, le Français a défendu victorieusement sa ceinture UFC des poids lourds face à Josh Hokit, au Madison Square Garden de New York. Après cinq rounds particulièrement disputés, les juges lui ont accordé la victoire à l'unanimité (48-47, 48-47, 48-47).

Le public américain espérait assister au sacre de Josh Hokit. Il a finalement vu Ciryl Gane repartir de New York avec sa ceinture de champion du monde.

Dans une ambiance hostile, le Français a dû faire face à un adversaire particulièrement agressif, déterminé à lui imposer un combat physique.

Dès les premières minutes, Hokit a multiplié les offensives, cherchant notamment à exploiter ses qualités de lutteur pour amener le champion au sol.

L'Américain est parvenu à ses fins à la fin du premier round, sans toutefois réussir à prendre définitivement le dessus.

Ciryl Gane a dû s'adapter, résister aux coups et progressivement reprendre l'initiative grâce à sa mobilité et à sa technique.

Une décision qui fait gronder le Madison Square Garden

Au fil des reprises, le duel est devenu particulièrement indécis. Si Hokit s'est montré très actif, notamment avec ses coups de coude, Gane a répondu avec des frappes précises et une meilleure maîtrise des échanges en fin de combat.

L'Américain a également tenté de déstabiliser son adversaire en multipliant les provocations, sous les encouragements des spectateurs.

Mais après cinq rounds éprouvants, aucun des deux combattants n'avait réussi à obtenir une victoire avant la limite.

Tout s'est donc joué sur les bulletins des juges. Avec trois scores identiques de 48-47, Ciryl Gane a été déclaré vainqueur à l'unanimité.

Une décision accueillie par les sifflets d'une partie du public new-yorkais.

Le Français confirme son statut de champion

Cette victoire possède une importance particulière pour Ciryl Gane.

Le combattant français avait récupéré la ceinture des poids lourds après le renoncement de Tom Aspinall à son titre, sans avoir pu obtenir une victoire lors de leur confrontation interrompue à la suite d'un coup à l'œil.

Face à Josh Hokit, il a cette fois défendu sa ceinture dans l'octogone, au terme d'un affrontement extrêmement serré.

Une première défense réussie qui permet à "Bon Gamin" de conserver sa place au sommet de la catégorie des poids lourds de l'UFC.