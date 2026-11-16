Lors d'un livestream diffusé le 14 novembre sur Kick, Drake a lancé un message sincère à ses fans : sortir, profiter et renouer avec les autres en personne. Une prise de parole inattendue pour le rappeur de Toronto, en plein milieu d'une session de jeux en ligne.

Drake a profité d'un livestream de jeux en ligne pour délivrer un message de bien-être à ses fans. Le samedi 14 novembre, le rappeur canadien streamait sur Kick lorsqu'il a interrompu sa partie de machine à sous pour s'adresser directement à sa communauté.

Un appel à la déconnexion et à la joie

« Sortez ce soir. Profitez-vous. Faites-vous plaisir », a lancé Drake à ses fans. « Si vous êtes dans un autre fuseau horaire, faites-le demain. La vie devient bizarre par ici. »

Le rappeur a ensuite encouragé ses fans à se retrouver en dehors des écrans et à renouer avec leurs proches. « Nous devons commencer à inverser l'énergie de force, en quelque sorte », a-t-il poursuivi. « Nous devons tous sortir et être dans la joie les uns avec les autres. C'est comme s'ils essayaient de nous garder à l'intérieur et loin les uns des autres. »

Selon le site spécialisé HotNewHipHop, Drake a également mis en garde ses fans sur le fait que les discothèques sont devenues imprévisibles ces derniers temps, les appelant à rester prudents s'ils sortent.

Un moment de sincérité qui tranche avec ses habituels streams

Ce ton sincère a surpris de nombreux spectateurs, habitués à des streams axés sur de grosses mises, des cadeaux et des réactions hautes en couleur. Selon HotNewHipHop, l'un de ses livestreams de décembre 2024 avait réuni jusqu'à 202 478 spectateurs simultanés sur Kick.

Les livestreams sont désormais au cœur de la stratégie de communication de Drake. Ses diffusions en direct sont notamment liées à son partenariat avec Stake, la société de jeux en ligne, dont la valeur serait d'environ 100 millions de dollars par an selon HotNewHipHop. Plus tôt cette année, en mai, il avait utilisé une série de streams pour accompagner la sortie surprise de trois albums en même temps : ICEMAN, Habibti et Maid of Honour, ses premiers projets solos depuis For All the Dogs en 2023.

Le 10 novembre, quelques jours avant ce message, Drake avait déjà marqué les esprits lors d'un stream avec Trainwreckstv en interprétant « Take Care » en live pour la première fois depuis 2017.

L'ironie n'a pas échappé aux observateurs : ce message d'incitation à sortir des écrans a été diffusé via ces mêmes écrans qui retiennent les gens chez eux. Reste que le rappeur de 40 ans a clairement voulu envoyer un signal fort à sa communauté, dans une période qu'il qualifie lui-même d'étrange.