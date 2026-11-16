Les nominations pour la 69e cérémonie des Grammy Awards ont été dévoilées. Six artistes se disputent le titre du meilleur album rap, parmi lesquels Cardi B, Ye ou encore Don Toliver. La soirée est prévue le 7 février 2027 à Los Angeles.

La Recording Academy a levé le voile, lundi 16 novembre, sur les nommés pour la 69e édition des Grammy Awards. Dans la catégorie meilleur album rap, six projets sont en compétition : Dillagence II de Busta Rhymes et feu J. Dilla, Am I The Drama? de Cardi B, God Gotta Afro & Gold Hoops de Rapsody, Octane de Don Toliver, everything is a lot. de Wale et Bully (Deluxe) de Ye.

Cardi B de retour dans la course

Pour Cardi B, cette nomination représente un retour remarqué dans la catégorie. Selon le site XXL Magazine, il s'agit de sa première sélection pour le meilleur album rap depuis sa victoire en 2018 pour son premier album Invasion of Privacy. Sept ans se sont écoulés entre les deux projets.

Am I The Drama? réunit de nombreuses collaborations, avec notamment Janet Jackson, Selena Gomez, Summer Walker, Kehlani et Megan Thee Stallion.

Ye vise une neuvième nomination historique dans la catégorie

Du côté de Ye, c'est l'édition deluxe de son album Bully, sorti en 2026, qui est nominée. Cette sélection lui vaut sa neuvième nomination dans cette catégorie. L'édition étendue de l'album comprend des collaborations avec Travis Scott, Don Toliver et Peso Pluma.

Pour rappel, l'édition 2026 de la cérémonie avait sacré Kendrick Lamar avec GNX, devant Let God Sort Em Out de Clipse, Glorious de GloRilla, God Does Like Ugly de J.I.D et Chromakopia de Tyler, The Creator.

Pratique

La cérémonie des 69e Grammy Awards sera diffusée en direct depuis le Crypto.com Arena de Los Angeles le 7 février 2027.