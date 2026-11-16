L'album Fresh de Lil Baby déçoit dès sa sortie. Selon le site spécialisé HotNewHipHop, le rappeur n'a vendu que 59 000 unités lors de sa première semaine d'exploitation, loin de ses performances passées. Le disque entre tout de même à la deuxième place du classement Billboard 200.

Lil Baby espérait relancer sa carrière avec Fresh, son dernier album. C'est raté, du moins pour ce premier rendez-vous commercial. Selon le site HotNewHipHop, le disque n'a réalisé que 59 000 unités lors de sa première semaine, dont seulement 4 000 ventes pures. Un résultat qui contraste fortement avec ses précédents projets.

Des chiffres bien loin de ses succès passés

Pour mesurer l'écart, il suffit de regarder en arrière. Son album My Turn avait écoulé 197 000 unités dès sa première semaine. Son projet suivant, WHAM, avait lui atteint 140 000 unités. Avec Fresh, Lil Baby n'atteint donc pas le tiers de ce qu'il avait réalisé avec My Turn.

Malgré tout, l'album entre à la deuxième place du classement Billboard 200, ce qui reste un résultat honorable sur le plan symbolique.

Une perception négative difficile à renverser

Selon HotNewHipHop, plusieurs signaux avaient laissé présager ce résultat décevant. Le single Dead Fresh, pourtant largement diffusé en radio, avait rapidement été détourné en mème sur les réseaux sociaux, lui faisant perdre une partie de sa crédibilité auprès du public.

La promotion de l'album avait elle aussi été marquée par des interrogations répétées sur une supposée baisse de forme artistique du rappeur. Lil Baby avait attribué ce discours au déclin général du hip-hop en termes de popularité culturelle. Une explication que nuance HotNewHipHop, qui cite en exemple le dernier album de Drake, ICEMAN, comme preuve que la qualité musicale reste le premier moteur d'écoute, quel que soit le contexte.

Pour ses fans, Fresh souffre d'un manque d'inspiration comparé à ses projets antérieurs. Pour ses détracteurs, il confirme une tendance à la baisse. Dans les deux cas, le chantier s'annonce important pour la suite de sa carrière.