Le 13 novembre, une panne nationale a cloué au sol des milliers d'avions aux États-Unis. Parmi les passagers affectés, la rappeuse Cardi B, qui a exprimé son malaise et son impatience sur Instagram Live, évoquant même des théories complotistes virales.

Plus de 15 000 vols retardés ou annulés en un seul week-end. La panne qui a frappé le trafic aérien américain le vendredi 13 novembre a été la plus longue interruption nationale depuis le 11 septembre 2001. Cardi B en a fait les frais et n'a pas tardé à en parler à ses abonnés.

Un live Instagram pour exprimer sa frustration

Bloquée loin de chez elle après l'annulation de son vol, la rappeuse s'est connectée en direct sur Instagram pour partager son ressenti. « Quelque chose de très inquiétant se passe en ce moment en Amérique », a-t-elle déclaré. « Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai peur. »

Visiblement impatiente de rentrer, elle a conclu son live avec une touche d'humour : « Je ferais n'importe quoi pour rentrer chez moi. Je claquerais des talons. »

Des théories complotistes dans l'air

Au fil de sa prise de parole, Cardi B a également mentionné une rumeur complotiste qui circule sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines : celle d'une supposée coupure de courant nationale de 90 jours. Selon le site Complex, cette théorie non fondée serait née d'une mauvaise interprétation d'une véritable stratégie militaire américaine, connue sous le nom de FORTRESS America.

« Les gens disent sans arrêt qu'il devrait y avoir une coupure de 90 jours », a lancé la rappeuse, avant d'ajouter avec ironie : « Les gens vont finir par se manger entre eux. »

Une panne technique à l'origine du chaos

L'interruption du trafic aérien a été causée par des travaux de mise à jour de routeurs dans les États de l'Arkansas et du Texas. Le passage de câbles cuivre anciens vers la fibre optique a provoqué une surcharge des systèmes de communication du contrôle aérien, entraînant une instabilité générale.

L'arrêt au sol a duré quatre heures. Entre le vendredi et le samedi, plus de 15 000 vols ont été perturbés ou supprimés. Les compagnies aériennes devaient retrouver un programme normal dès le dimanche soir, selon Complex.