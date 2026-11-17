La cérémonie d'intronisation 2026 du Rock & Roll Hall of Fame s'est tenue samedi 14 novembre à Los Angeles. Wu-Tang Clan, Queen Latifah et MC Lyte ont rejoint le panthéon du rock, marquant une soirée majeure pour le hip-hop. La diffusion intégrale est prévue le 8 décembre sur ABC.

Le samedi 14 novembre 2026, à Los Angeles, le Rock & Roll Hall of Fame a officialisé l'intronisation de trois figures incontournables du hip-hop : Wu-Tang Clan, Queen Latifah et MC Lyte. Une soirée qui consacre des décennies de musique et de culture urbaine.

Wu-Tang Clan au panthéon du rock

Neuf membres du Wu-Tang Clan ont foulé la scène : RZA, GZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa et Cappadonna. C'est le comédien Chris Rock qui les a introduits lors de la cérémonie.

Dans son discours d'acceptation, Method Man a répondu aux critiques qui remettaient en question leur légitimité à intégrer le Rock Hall. Selon le site XXL, il a déclaré : « Nous sommes passés d'une interdiction à la radio au Rock & Roll Hall of Fame. Je veux remercier tous ceux qui ont cru en nous, et pour ceux qui n'y ont pas cru, vous pouvez embrasser mon postérieur intronisé. »

Young Dirty Bastard, fils du regretté Ol' Dirty Bastard, était également présent aux côtés du groupe. Lors du medley de classiques qui a suivi, il a repris lui-même le titre Shimmy Shimmy Ya, en hommage à son père. Le groupe a également interprété Triumph, C.R.E.A.M. (Cash Rules Everything Around Me) et Protect Ya Neck.

Queen Latifah et MC Lyte, pionnières honorées

Queen Latifah et MC Lyte ont reçu, elles, des Early Influence Awards, récompensant leur impact durable sur la culture hip-hop. C'est Megan Thee Stallion qui a présenté Queen Latifah, tandis que Remy Ma a rendu hommage à MC Lyte lors de son segment d'intronisation.

Dans son discours, Queen Latifah a souligné les obstacles que les femmes rencontrent dans le milieu du hip-hop. Toujours selon XXL, elle a confié au public : « C'est déjà suffisamment difficile d'être une femme dans le hip-hop, sans parler d'être une artiste hip-hop au Rock & Roll Hall of Fame. »

MC Lyte, de son côté, s'est décrite comme une « fille de Brooklyn qui cherchait simplement sa chance d'inspirer et de motiver. »

Sur scène, Queen Latifah a interprété ses classiques U.N.I.T.Y. et Ladies First. MC Lyte l'a rejointe pour des performances de Ruffneck et Paper Thin. Remy Ma et Megan Thee Stallion ont également partagé la scène avec les deux artistes.

Pratique

La cérémonie complète d'intronisation au Rock & Roll Hall of Fame 2026 sera diffusée le 8 décembre sur ABC, à 20h, heure de New York.