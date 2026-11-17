La chanteuse Doja Cat a exprimé publiquement sa colère contre YouTube après le bannissement de son meilleur ami, le créateur de contenu King Tonio. Sur le réseau X, elle a réclamé une explication et demandé le rétablissement de son compte.

Doja Cat ne mâche pas ses mots. Dans la nuit du lundi 16 novembre, la chanteuse a interpellé directement YouTube sur le réseau X après que la plateforme a banni son ami proche, le streamer et créateur de contenu King Tonio. Pour elle, la décision est injustifiée et révèle les incohérences de la modération du site.

Une mise à l'index jugée injuste

Selon Billboard, King Tonio s'est vu retirer l'accès à sa chaîne au nom d'une infraction pour « harcèlement ». Il cumule plus de 50 000 abonnés sur YouTube, 14,1 millions d'abonnés sur Instagram et 597 000 abonnés sur TikTok. Il construit sa carrière sur ces plateformes depuis six ans.

La vidéo incriminée, qu'il a partagée en réponse à sa suspension, dure 18 secondes. On y voit Tonio surgir d'un placard rose en portant une perruque multicolore. Selon lui, cette vidéo lui a valu d'être banni par un système automatisé d'intelligence artificielle.

Doja Cat a réagi avec véhémence : « YouTube a décidé de bannir mon meilleur ami, qui construit sa carrière et sa communauté depuis 6 ans, pour une accusation de harcèlement qui n'est même pas prouvable, compte tenu de toutes les choses dégoûtantes qu'ils autorisent sur leur site. » Elle a ensuite ajouté : « YouTube, réglez ça. J'ai un vrai problème avec vous et la façon dont vous gérez les choses. Pas de réponse automatisée par IA, je veux une vraie réponse de votre part sur pourquoi vous pensez que c'était correct de bannir Tonio. »

YouTube promet un examen du dossier

Le compte officiel TeamYouTube a répondu à Doja Cat en indiquant que le dossier avait été transmis à l'équipe en charge des politiques de modération. La plateforme a assuré qu'elle reviendrait vers King Tonio dès qu'une décision serait prise.

Le lendemain matin, Tonio a relancé YouTube en publiant un message ironique : « Bonjour Mademoiselle YouTube ? Des nouvelles ? » Il a joint à ce message une réponse antérieure de la plateforme confirmant que son cas avait bien été transmis pour réexamen.

Tonio lui-même a exprimé son incompréhension : « YouTube m'a littéralement banni sans raison. J'ai été banni pour intimidation et harcèlement par votre IA, mais vous me dites que ça, c'est acceptable sur YouTube ? Pourtant des podcasts et des YouTubeurs avec des discours haineux sont toujours sur la plateforme et ont leurs vidéos en ligne. C'est vraiment du deux poids deux mesures. »

Un paradoxe notable

L'affaire prend une tournure ironique quand on regarde le compte Instagram de King Tonio. Sa publication épinglée en tête de profil, datée du 30 septembre 2025, le montre aux côtés de Doja Cat lors d'une soirée organisée par YouTube à New York pour l'écoute de son album Vie. Il y remerciait chaleureusement la plateforme. Quelques semaines plus tard, YouTube le bannit.

Au moment de la publication de l'article par Billboard, un porte-parole de YouTube n'avait pas répondu à la demande de commentaire du média américain.