Lors du concert du R&B Tour au SoFi Stadium de Los Angeles dimanche 15 novembre, Chris Brown a invité une femme âgée prénommée Ms. Joyce sur scène pour lui interpréter «Take You Down». Le moment est devenu viral en quelques heures et a ému de nombreuses célébrités.

C'est une scène qui a fait le tour des réseaux sociaux. Dimanche 15 novembre, lors de son show au SoFi Stadium de Los Angeles, Chris Brown a choisi une invitée surprise pour son rituel de scène : Ms. Joyce, une femme âgée, canne rouge en main, habillée d'un manteau en fausse fourrure à imprimé zébré, d'un chapeau en fourrure et de lunettes de soleil.

Un moment de scène devenu viral

Depuis le début du R&B Tour, Chris Brown a pris l'habitude d'inviter une fan sur scène pendant «Take You Down», un titre classé dans le top 5 du Hot R&B/Hip-Hop Songs. Dimanche, il a réservé ce moment à Ms. Joyce. Selon Billboard, l'artiste l'a séduite sur un mât de pole dance avant de la faire s'allonger sur un canapé rouge pour danser avec elle. Ms. Joyce, visiblement transportée, a savouré chaque seconde.

Des vidéos de la scène ont rapidement circulé sur Instagram et d'autres plateformes. Sur son propre compte, Chris Brown a publié des photos du moment en légende d'un simple : «Love her.»

Chris Brown brings a grandma onstage during his performance of “Take You Down.” https://t.co/Oa84yTAfS3 — FearBuck (@FearedBuck) November 17, 2026

Les célébrités réagissent

L'échange a provoqué des réactions enthousiastes dans l'entourage de l'artiste. Selon Billboard, l'actrice Taraji P. Henson a écrit : «Dieu te bénisse chéri. Tu lui as offert une nuit qu'elle n'oubliera JAMAIS.» Le rappeur Ray Vaughn a plaisanté : «L'alerte médicale va se déclencher !» Et le rappeur Lupe Fiasco a qualifié le geste de «diabolique».

Ce troisième concert au SoFi Stadium s'inscrit dans une tournée co-portée par Usher. Toujours selon Billboard, le R&B Tour a été la tournée la plus lucrative du mois de septembre, avec 77,4 millions de dollars de recettes et 423 000 tickets vendus sur 10 shows.

La suite de la tournée

Après Los Angeles, le R&B Tour fait route vers La Nouvelle-Orléans pour deux dates les 20 et 21 novembre au Caesars Superdome, avant de rejoindre Houston le 24 novembre. La tournée se conclura à Tampa, en Floride, le 12 décembre.

Par ailleurs, selon Billboard, Chris Brown a décroché deux nouvelles nominations aux Grammy Awards : son album Brown (The Chocolate Edition) est en lice pour le meilleur album R&B, et il est nominé pour la meilleure performance R&B en duo ou groupe pour «Fallin'», en collaboration avec Leon Thomas.