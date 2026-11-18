L'acteur américain Will Smith est visé par une plainte pour agression sexuelle déposée par son ancien ami Bilaal Salaam. Les faits présumés remontent à 2019, lors d'une soirée organisée après la première du film Aladdin. La défense de la star conteste fermement l'intégralité de ces accusations.

D'après le site TMZ, une plainte pour agression sexuelle a été déposée ce mardi 17 novembre 2026 contre Will Smith par son ancien proche Bilaal Salaam. Les faits reprochés se seraient produits à Hollywood, lors d'une réception organisée après la première du film Aladdin en 2019.

Ce que la plainte décrit

Selon le document officiel transmis au tribunal et relayé par TMZ, Bilaal Salaam affirme que Will Smith aurait d'abord tenu des propos déplacés lors de cette soirée, avant de commettre un geste grave. L'ancien proche de la star décrit notamment une agression physique par-dessus ses vêtements, durant une dizaine de secondes.

Toujours selon la plainte, Will Smith se serait ensuite excusé en présence de son épouse Jada Pinkett Smith, invoquant son état d'ébriété. Bilaal Salaam affirme par ailleurs que le couple aurait cherché à obtenir son silence, arguant de la crainte d'une rumeur sur l'orientation sexuelle de l'acteur.

L'accusateur indique qu'il avait alors refusé d'accorder son pardon tout en souhaitant, à l'époque, mettre l'affaire de côté. Aujourd'hui, il réclame également trois millions de dollars à Jada Pinkett Smith dans un volet distinct du dossier, l'accusant de menaces physiques à son encontre.

La défense réplique avec fermeté

L'avocat de Will Smith a réagi sans délai. « Cette accusation est fausse. Cela ne s'est jamais produit », a-t-il déclaré. La défense souligne que Bilaal Salaam cherche à nuire à la famille Smith depuis plusieurs années, et que des plaintes antérieures déposées par cet homme ont déjà été rejetées ou classées sans suite par la justice.

Le conseil de l'acteur a également ajouté : « Il l'a fait à maintes reprises, chaque nouvelle invention étant plus scandaleuse que la précédente et toutes totalement fausses. Nous continuerons à contester vigoureusement ses mensonges devant les tribunaux ». L'équipe juridique a confirmé sa volonté de défendre la réputation de la star avec la plus grande détermination.