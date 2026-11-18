Jhené Aiko part en tournée nord-américaine au printemps 2027 pour soutenir son premier album numéro un, Westside Whimsy. H.E.R. et Swae Lee l'accompagneront sur scène, pour 37 dates d'arène de mars à mai.

Jhené Aiko sera sur la route dès le mois de mars 2027. La chanteuse R&B a annoncé sa tournée intitulée Ark to Agartha – A Westside Whimsy Experience, une série de 37 concerts en Amérique du Nord. Le coup d'envoi est prévu le 10 mars à St. Louis, et la dernière date aura lieu le 21 mai à Los Angeles, ville natale de l'artiste.

Cette tournée soutient son quatrième album studio, Westside Whimsy, sorti le 11 septembre et premier album de sa carrière à atteindre la première place du Billboard 200. Il aura fallu attendre six ans depuis Chilombo (2020), qui avait décroché trois nominations aux Grammy Awards dont celle de l'Album de l'année.

Un plateau trois étoiles

Swae Lee et la chanteuse montante Karri seront présents sur l'intégralité des 37 dates. H.E.R., lauréate d'un Grammy et d'un Oscar, rejoindra la tournée à partir du 26 mars au Barclays Center de Brooklyn et restera jusqu'au concert final à Los Angeles.

Selon Billboard, les villes étapes incluent notamment Boston, Washington D.C., Atlanta, Houston, Las Vegas, San Francisco et Seattle. Le Canada est également au programme, avec des arrêts à Toronto, Vancouver et d'autres villes.

La dernière tournée de Jhené Aiko remontait à 2024 : la Magic Hour Tour, au cours de laquelle elle avait interprété les titres de Chilombo, avec Coi Leray, Tink, Umi et Kiana Ledé en premières parties.

H.E.R., entre musique et cinéma

Pour H.E.R., cet engagement sur scène s'inscrit dans une période très chargée. La chanteuse, née Gabriella Sarmiento Wilson, s'apprête également à faire ses débuts dans l'animation avec le film DreamWorks Forgotten Island, aux côtés de Liza Soberano. Le long-métrage s'inspire du folklore philippin, une culture qui lui est personnellement chère. « J'étais tellement enthousiaste. Vous n'avez aucune idée », a-t-elle confié à ce sujet, ajoutant : « J'ai littéralement grandi avec ces histoires. Je peux partager un morceau de mon enfance dans ce travail et avec le monde. »

Pratique

Les billets sont en vente depuis le 20 novembre à 10h, heure locale, via Live Nation. Des packages VIP sont disponibles, comprenant notamment un accès exclusif au Westside Whimsy Soundbath Experience avec Jhené Aiko, une invitation au salon VIP avant le spectacle et des produits dérivés. Une prévente artiste a eu lieu dès le 18 novembre à 14h, et les clients Verizon ont bénéficié d'une prévente spécifique. Pour en savoir plus et réserver vos places, rendez-vous sur le site officiel de l'artiste ou sur Live Nation.