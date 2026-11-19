La chanteuse R&B Summer Walker a déposé une plainte croisée de 20 millions de dollars contre le label Interscope Records. Elle réclame la reconnaissance de ses droits sur ses créations et des dommages pour exploitation non autorisée. Cette contre-attaque juridique intervient après que le label l'avait elle-même poursuivie pour rupture de contrat.

Selon Rolling Stone, Summer Walker a officiellement déposé, mercredi soir, une plainte croisée de 20 millions de dollars contre Interscope Records. La chanteuse américaine répond ainsi à l'offensive judiciaire lancée le mois dernier par le label, qui lui réclamait jusqu'à 50 millions de dollars pour rupture de contrat.

Une bataille autour des droits à l'image et aux revenus numériques

La plainte de dix pages, obtenue et révélée en exclusivité par Rolling Stone, affirme qu'Interscope ne disposait que de droits limités sur le nom, l'image et la ressemblance de Walker, à des fins promotionnelles uniquement. Walker soutient que le contrat, signé le 1er novembre 2017, ne conférait pas au label le droit d'exploiter librement son identité ni ses contenus créés de manière indépendante.

Elle accuse Interscope d'avoir perçu des revenus issus de ses enregistrements audiovisuels, de ses contenus numériques et de sa chaîne YouTube personnelle, sans y être autorisé. La plainte réclame également qu'Universal Music Group, maison mère d'Interscope, restitue les bénéfices tirés de ces actifs numériques. Le montant exact de ces profits reste à déterminer par voie comptable, selon le document judiciaire.

Walker demande au tribunal de confirmer que son contrat est devenu inapplicable depuis l'été dernier, lorsqu'elle a notifié Interscope de sa décision de mettre fin à leur accord. Elle s'appuie sur une disposition du droit californien, dite règle des sept ans, qui permet de résilier un contrat de travail au-delà de cette durée.

Un contrat décrit comme « brutal » par des experts

L'avocat de la chanteuse, Keith Moten, a déclaré : « Summer a toujours abordé sa relation avec Interscope de bonne foi, et elle reste reconnaissante du rôle que le label a joué dans sa carrière. Cependant, cette relation ne donne pas à Interscope des droits illimités sur son travail créatif ou les revenus qui en découlent. »

Des experts du secteur musical, qui avaient examiné une version du contrat pour Rolling Stone, avaient qualifié ses termes de « brutaux », en raison d'une durée incertaine et d'une faible flexibilité pour la chanteuse. Walker devait percevoir une avance initiale de 110 000 dollars, avec un taux de redevances fixé à 16 % pour ses deux premiers albums, uniquement après remboursement de son avance et déduction des coûts imputés à ses revenus. Le contrat l'obligeait par ailleurs à livrer cinq albums studio, ses premiers projets Last Day of Summer et CLEAR étant classés comme des préprojets ne comptant pas dans ce total.

De son côté, Interscope avait déclaré le mois dernier : « Nous espérons que nos discussions en cours aboutiront à une résolution amiable. Nous avons un grand respect pour Summer et sa musique et accueillerions volontiers la possibilité de poursuivre notre partenariat réussi. » Le label n'avait pas répondu aux nouvelles demandes de commentaires au moment des faits.

Un front judiciaire ouvert sur deux fronts

Le bras de fer avec Interscope n'est pas le seul litige en cours pour la chanteuse. Walker a également poursuivi en août, devant un tribunal de Géorgie, le label indépendant Love Renaissance Records (LVRN), qui l'avait signée à l'âge de 19 ans. Elle accuse ce label d'avoir verrouillé des conditions contractuelles oppressives, détourné des budgets et bloqué son accès aux revenus générés sur Amazon et YouTube.

LVRN a depuis déposé une plainte reconventionnelle pour rupture de contrat, estimant que Walker « a agi de mauvaise foi et été obstinément litigieuse », et réclamant le remboursement de ses frais juridiques. Le tribunal est désormais saisi des deux côtés de cette affaire, dont l'issue reste incertaine.