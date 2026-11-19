Après treize ans d'attente, GTA 6 est enfin disponible ce jeudi 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Les premiers joueurs, notamment en Nouvelle-Zélande et en Australie, ont déjà découvert les rues de Vice City. Et les premiers retours sont particulièrement élogieux, avec une moyenne annoncée de 99/100 sur Metacritic.

C'est probablement l'un des lancements les plus attendus de l'histoire du jeu vidéo. Rockstar Games a officiellement donné le coup d'envoi de Grand Theft Auto VI, treize ans après la sortie du précédent épisode.

En raison d'un lancement à minuit dans chaque fuseau horaire, les joueurs néo-zélandais et australiens ont été les premiers à pouvoir découvrir les aventures de Jason et Lucia, les deux protagonistes de ce nouvel opus.

Certains joueurs européens ont même tenté d'accéder au jeu plus tôt en modifiant les paramètres géographiques de leur console.

Une note de 99/100 sur Metacritic

Les premières critiques sont particulièrement favorables. Selon 20 Minutes, GTA 6 affichait mercredi une moyenne de 99/100 sur Metacritic, sur la base d'une centaine de tests de la presse spécialisée.

Les décors et le réalisme de l'environnement sont notamment salués. Vice City, inspirée de Miami, propose un univers particulièrement détaillé, des rues animées aux zones marécageuses peuplées de crocodiles.

Quelques réserves apparaissent néanmoins. IGN Japan estime notamment que certaines missions principales restent assez classiques et regrette la longueur de certains déplacements en voiture.

Un budget estimé à plus d'un milliard de dollars

Il aura fallu plus de huit années de développement pour permettre à Rockstar Games de commercialiser GTA 6.

Selon plusieurs estimations d'analystes, le budget du jeu se situerait entre 1 et 1,5 milliard de dollars, ce qui pourrait en faire la production vidéoludique la plus coûteuse de l'histoire.

Le succès commercial s'annonce également considérable. Le cabinet Sensor Tower estime que plus de 15 millions d'exemplaires auraient déjà été précommandés, même si Rockstar n'a pas confirmé ce chiffre.

De son côté, le cabinet Omdia anticipe des ventes pouvant atteindre 3,2 milliards de dollars d'ici la fin de l'année.

L'engouement serait tel que la plateforme Remote affirme avoir constaté une augmentation de 32 % des demandes de congés déposées pour ce jeudi à l'échelle mondiale.

Des chiffres qui témoignent des attentes autour de GTA 6, dont les premières performances commerciales officielles restent désormais à découvrir.