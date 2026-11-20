Sean Combs, incarcéré à la prison fédérale FCI Allenwood Low en Pennsylvanie, passera le Thanksgiving du 26 novembre derrière les barreaux. Le menu servi aux détenus ce jour-là vient d'être dévoilé, et il est loin des fastes habituels du rappeur.

Fini les dîners de luxe. Selon un article de Page Six, Sean « Diddy » Combs fêtera Thanksgiving le 26 novembre prochain à la prison fédérale FCI Allenwood Low, en Pennsylvanie. Et le menu prévu pour les détenus de l'établissement a fuité.

Dinde ou tofu au programme

Les prisonniers de FCI Allenwood Low auront le choix entre deux plats principaux : de la dinde traditionnelle ou un sauté de tofu fusion asiatique à base de plantes. Des accompagnements classiques du Thanksgiving américain compléteront l'assiette : gratin de haricots verts, farce à la sauge et aux oignons, purée de pommes de terre avec sauce, et casserole de patates douces confites. De la sauce aux canneberges et des petits pains figureront également au menu. En dessert, une part de tarte aux noix de pécan est prévue.

Un transfert mouvementé derrière lui

Diddy a été transféré à FCI Allenwood Low le 16 octobre dernier, depuis la prison de FCI Fort Dix dans le New Jersey. Ce changement d'établissement a fait suite à des révélations selon lesquelles il bénéficiait de traitements de faveur de la part d'autres détenus, qui lui auraient cuisiné ses repas, fait sa lessive et donné des massages. Il aurait également été placé à l'isolement après la découverte d'un téléphone portable de contrebande en sa possession.

Peu après, le fondateur de Bad Boy Records a été hospitalisé pour une blessure à la tête. Les circonstances de cet incident restent floues : certaines sources évoquent un choc accidentel contre le lit superposé, d'autres font état d'une altercation avec Christopher « Dudus » Coke, ancien baron de la drogue jamaïcain.

Une peine jusqu'en 2028

Sean Combs purge actuellement une peine de 50 mois de prison. Il a été condamné en juillet 2025 pour des crimes liés à la prostitution. Selon les registres pénitentiaires fédéraux, sa date de sortie prévue est fixée au 6 février 2028.