Doja Cat ne figure sur aucune des stations radio de Grand Theft Auto VI, sorti le 19 novembre 2026. La rappeuse l'a fait savoir avec humour et dépit sur les réseaux sociaux, s'adressant directement à Rockstar Games.

Grand Theft Auto VI est enfin disponible, et son imposante bande-son fait déjà parler d'elle. Mais une artiste est visiblement frustrée de ne pas en faire partie : Doja Cat. La rappeuse et chanteuse américaine a exprimé son mécontentement sur X, l'ancienne plateforme Twitter, au moment de la sortie du jeu très attendu de Rockstar Games.

«Je suis tellement amère»

Dans une série de messages publiés le 19 novembre, Doja Cat n'a pas caché sa déception. «J'aurais adoré avoir ma musique sur GTA VI, je suis tellement amère», a-t-elle écrit à ses fans. Elle a ensuite interpellé directement le compte officiel de Rockstar Games, leur déclarant qu'ils lui avaient «brisé le cœur». Malgré tout, la rappeuse reste fan du jeu lui-même. «J'adore votre fichu jeu», a-t-elle tout de même concédé, selon Complex.

Ce qui rend la situation particulièrement piquante, c'est que Doja Cat avait pourtant anticipé la sortie du jeu. Dans le morceau «All Mine», issu de son album Vie sorti l'année dernière, elle glissait déjà une référence à GTA VI dans un couplet, faisant écho à un mème populaire lié au jeu.

Une bande-son XXL sans elle

La bande-son de GTA VI est pourtant particulièrement fournie. Le jeu propose plusieurs stations de radio thématiques, avec des dizaines d'artistes hip-hop et R&B. On y retrouve notamment Travis Scott, Cardi B, Drake, Future, Playboi Carti, Central Cee, GloRilla, Sexyy Red, Lil Baby ou encore A$AP Rocky, répartis sur des stations comme Vice City Rap Radio, Dirty South Classics ou Flash FM.

L'arrivée du jeu est également célébrée par un festival de musique à Miami ce week-end, avec Travis Scott en tête d'affiche. Un album compagnon officiel du jeu doit également paraître, réunissant plusieurs artistes présents dans la bande-son.

Selon HotNewHipHop, tout espoir n'est pas perdu pour Doja Cat : Rockstar Games pourrait intégrer de nouveaux morceaux via de futures mises à jour ou extensions du jeu, comme la firme en a déjà l'habitude avec ses précédentes sorties.