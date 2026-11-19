Beyoncé vient de franchir un cap inédit : elle devient la première artiste à cumuler 100 nominations aux Grammy Awards. Cette centième citation est liée à une chanson inédite issue de ses archives. La 69e cérémonie se tiendra le 7 février 2027 à Los Angeles.

Avec l'annonce des nommés aux Grammy Awards 2027, lundi 16 novembre, Beyoncé est entrée un peu plus dans l'histoire. La chanteuse américaine est désormais la première artiste à atteindre les 100 nominations à cette cérémonie. Un record absolu, selon Rolling Stone.

Une centième nomination grâce à une chanson inédite

Cette nomination historique lui a été décernée pour Morning Dew (Donk), retenu dans la catégorie Best R&B Solo Performance, soit la meilleure prestation R&B en solo. Ce titre inédit, issu de ses archives, a été exhumé à l'occasion des vingt ans de B'Day, son deuxième album studio solo paru en 2006. La chanson remonte cependant aux sessions de l'album éponyme Beyoncé, sorti en 2013.

En novembre 2024, la chanteuse était déjà devenue l'artiste la plus nommée de l'histoire des Grammys. Ses onze nominations pour l'édition 2025 lui avaient alors permis de dépasser son mari Jay-Z, tous deux à égalité avec 88 nominations jusque-là, et de porter son compteur à 99.

Derrière eux figurent des figures majeures comme Paul McCartney, Quincy Jones et Chick Corea, dont les carrières s'étendent sur plusieurs décennies.

35 victoires et un palmarès record

Beyoncé détient également le record du plus grand nombre de victoires aux Grammys, avec 35 trophées au total. Aux Grammys 2023, elle était devenue l'artiste la plus récompensée de l'histoire avec 32 victoires, remportant notamment le trophée du meilleur album dance/électronique pour Renaissance.

Aux Grammys 2025, avec Cowboy Carter, son album country, elle avait ajouté trois nouvelles récompenses à son palmarès, dont son tout premier trophée de l'album de l'année. Cowboy Carter s'était également imposé comme l'un des albums les plus nommés de l'histoire des Grammys, avec onze nominations.

Beyoncé rend hommage à la nouvelle génération

Cette année, la Britannique RAYE égale le record du plus grand nombre de nominations obtenues par une artiste féminine lors d'une seule édition, avec onze nominations pour les Grammys 2027, un record établi par Beyoncé elle-même en 2025. RAYE est notamment en lice pour l'album de l'année avec This Music May Contain Hope ainsi que pour l'enregistrement et la chanson de l'année avec Where Is My Husband!.

Dans une interview accordée au magazine i-D, Beyoncé a salué plusieurs jeunes artistes également nommées. À propos de RAYE, elle a déclaré : « Je suis aussi très fière de RAYE, qui a écrit certaines des chansons de The Gift. Elle a reçu une véritable grâce. On entend la vulnérabilité et la sagesse dans sa voix. »

La chanteuse a aussi évoqué Sienna Spiro, jeune artiste britannique aux influences blues et soul, nommée pour le prix de la révélation de l'année : « Je connais bien sa famille depuis un bon moment. Je l'ai entendue chanter quand elle était petite, quand elle découvrait sa voix, et je ne trouve pas les mots pour dire à quel point elle me rend fière. Quel talent, un vrai don de Dieu ! »

Enfin, elle a adressé des mots chaleureux à Olivia Dean, lauréate du Grammy de la révélation de l'année en 2026 et désormais nommée six fois pour la prochaine cérémonie : « J'aime et je respecte aussi Olivia Dean. Ces femmes magnifiques sont toutes bienveillantes, elles ont de la grâce, et elles écrivent et produisent leur propre musique. Ça me donne la chair de poule. Je déborde de fierté quand je les vois. »

La 69e cérémonie des Grammy Awards se tiendra le 7 février 2027 à Los Angeles.