Le rappeur IDK signe un morceau inédit en réunissant deux légendes de Detroit : Eminem au refrain et une production posthume de J Dilla. Ce single annonce un prochain album chez Shady Records et Interscope Records.

IDK vient de dévoiler « Welcome », un single qui marque une première dans l'histoire du hip-hop : Eminem pose sur une production de J Dilla, alors que les deux artistes, pourtant tous deux originaires de Detroit, n'avaient jamais collaboré de leur vivant. Le producteur James Yancey, dit J Dilla, est décédé en 2006 à l'âge de 32 ans, des suites de complications liées à un lupus.

Sur ce morceau à la sonorité rugueuse et hachée, Slim Shady assure le refrain tandis qu'IDK développe une écriture sombre, profondément ancrée dans l'héritage hip-hop de Motor City. Selon Rolling Stone, le titre est accompagné d'un clip réalisé par Vuhlandes, dans lequel le rappeur apparaît notamment à bord d'une Cadillac Escalade ayant appartenu à J Dilla, conduite par Nasaan, le fils de Proof, membre de D12 et proche collaborateur d'Eminem comme de J Dilla.

Une rencontre née d'une conversation et d'une production héritée

IDK explique avoir reçu la production par l'intermédiaire de l'entourage de la succession de Dilla. « L'idée de faire de la musique ensemble est venue au détour d'une conversation avec le frère de Dilla et un ami proche », raconte-t-il. Le rappeur décrit le moment où il a commencé à travailler sur le titre comme une évidence presque spirituelle : « Quand j'ai commencé à travailler sur ce morceau, je me souviens d'avoir levé les yeux au plafond et d'avoir dit merci. Je m'adressais à Dilla, parce que j'avais l'impression que tout ce qui pouvait arriver commençait, d'une certaine manière, à se mettre en place naturellement. Je savais que c'était une occasion importante, et un geste fort pour le hip-hop lui-même. »

IDK avait enregistré « Welcome » peu après la parution de sa mixtape Even the Devil Smiles, sortie en janvier 2026. Le rappeur, originaire du Maryland, près de Washington D.C., revendique une admiration ancienne pour Eminem : « Le premier album de rap que j'ai possédé, c'était Get Rich or Die Tryin' de 50 Cent. Un disque sorti chez Shady Records. Les premiers textes de rap que je me suis appliqué à apprendre par cœur étaient ceux d'Eminem. »

Un mini-documentaire et un premier album chez Shady Records

En parallèle du clip, IDK publie No Plan B, un mini-documentaire qui retrace son parcours. On l'y voit notamment pousser la porte de Melodies & Memories, un disquaire de Detroit que fréquentait J Dilla. La propriétaire y témoigne des souvenirs du producteur, qui jouait à cache-cache dans la boutique avec ses enfants. IDK rend ensuite visite à Eminem dans son studio, où les deux rappeurs échangent sur leurs parcours et sur ce qui les pousse à créer.

« Welcome » est le premier single d'un prochain album d'IDK, qui sera également son premier disque issu d'un partenariat avec Shady Records, le label d'Eminem, et Interscope Records. Aucune date de sortie n'a encore été communiquée pour cet album.