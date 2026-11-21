La rappeuse Ice Spice a inauguré sa propre statue de cire au musée Madame Tussauds de New York. L'événement s'est tenu jeudi 19 novembre à Times Square, en présence de l'artiste elle-même. La figure grandeur nature reproduit l'un de ses looks les plus emblématiques.

Ice Spice a désormais sa place parmi les célébrités immortalisées en cire. Le jeudi 19 novembre, le musée Madame Tussauds de New York a dévoilé une statue à son effigie dans sa salle de Times Square. La rappeuse originaire du Bronx était présente pour l'occasion et a pu découvrir son double en cire en direct.

Un look signature fidèlement reproduit

La statue grandeur nature reproduit l'une des tenues les plus reconnaissables d'Ice Spice, celle qui a marqué ses débuts dans la musique. On y retrouve sa courte afro orange caractéristique, une combinaison imprimée en rouge et noir à motif animal, des baskets noires et des bijoux imposants.

Selon le site XXL, la rappeuse n'a pas caché son étonnement face à la ressemblance. Dans des images diffusées lors de la cérémonie, on la voit s'approcher au plus près de la sculpture, visiblement impressionnée.

Un moment chargé d'émotion pour l'artiste

Après le dévoilement, Ice Spice s'est confiée à la chaîne Entertainment Tonight. Elle a expliqué que la statue avait réussi à capturer son essence et que contempler ce look lui avait rappelé ses tout débuts dans l'industrie musicale.

« En regardant maintenant ce moment, je le lis sur mon visage. J'étais tellement confiante. »

Elle a comparé l'expérience à un voyage dans le temps, revenant à l'époque où elle commençait tout juste à se faire un nom. Elle a également avoué avoir ressenti une légère appréhension en voyant son double pour la première fois, avant de finalement s'y sentir à l'aise.

La statue est désormais exposée en permanence au musée Madame Tussauds New York, situé à Times Square.