L'ancienne membre de Danity Kane a exprimé dans une interview son souhait de voir trois des plus grandes artistes du moment unir leurs forces. Doja Cat, Doechii et SZA formeraient selon elle le supergroupe féminin idéal, dans la lignée du légendaire TLC.

Aubrey O'Day a une idée bien précise du supergroupe féminin qu'elle aimerait voir naître. Dans une interview accordée à Nick Gallo et publiée le 20 novembre, l'ancienne chanteuse de Danity Kane a désigné Doja Cat, Doechii et SZA comme les trois artistes qui pourraient former ce qu'elle appelle « le nouveau TLC ».

Une vision portée par la scène

Tout part d'une admiration pour les performances live. Aubrey O'Day confie être « obsédée » par les prestations scéniques de Doja Cat et de Doechii. Elle va même plus loin en affirmant qu'elle préférerait les voir sur scène ensemble plutôt que séparément. Lorsque son amie a suggéré d'ajouter SZA à l'équation, O'Day a immédiatement approuvé.

« Ces trois-là seraient comme le nouveau TLC, mais dans une version contemporaine », a-t-elle déclaré. Elle justifie ce choix par la façon singulière dont chacune habite la scène : « Doja joue avec son corps sur scène de façon vraiment incroyable. J'adore la regarder en ce moment, et Doechii aussi... Je pense que toutes les trois sont dans une sorte de période visionnaire en ce moment, donc je pense que ce serait génial de les voir ensemble. »

Quant à SZA, l'artiste provoque chez O'Day une émotion à part : « Quand j'écoute SZA, je pleure pendant des heures. »

Des collaborations qui plaident en faveur du trio

L'idée n'est pas sans fondement. Les trois artistes partagent déjà plusieurs collaborations qui témoignent de leur affinité musicale. Doechii et SZA ont travaillé ensemble sur les titres « Persuasive » et « Girl, Get Up ». Ce dernier morceau est nominé aux Grammys 2027 dans les catégories Meilleure chanson rap et Meilleure performance rap mélodique. Il avait par ailleurs remporté le BET Her Award en juin.

Du côté de Doja Cat et SZA, les deux artistes ont collaboré sur « Kiss Me More », qui a valu à ses interprètes un Grammy du Meilleur duo ou groupe pop en 2022. Elles ont également uni leurs voix sur le remix de « Kill Bill ». Il faut aussi rappeler que Doechii avait assuré la première partie de certaines dates de la tournée The Scarlet Tour de Doja Cat en 2023.

Un terrain commun solide donc, pour un supergroupe qui, pour l'heure, n'existe que dans les rêves d'Aubrey O'Day et de ses fans.