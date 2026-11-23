Kanye West a offert un concert mémorable à Phoenix, Arizona, ce samedi. Il y a retrouvé son ancien protégé Big Sean, avec qui les tensions semblaient pourtant bien installées. L'artiste en a aussi profité pour interpréter en live « Street Lights », un titre qu'il n'avait pas chanté sur scène depuis des années.

Le concert de Kanye West à Phoenix, en Arizona, a tenu toutes ses promesses. Selon le site Hot New Hip Hop, le rappeur a réservé plusieurs surprises à son public ce samedi soir, à commencer par une apparition de Big Sean sur scène.

Une réconciliation célébrée sur scène

La présence de Big Sean aux côtés de Ye n'avait rien d'évident. Kanye West avait publiquement déclaré que signer Big Sean avait été l'une de ses plus grandes erreurs. Depuis, les deux artistes se sont réconciliés. Leur apparition commune à Phoenix a provoqué une vive réaction dans le public.

La soirée a également été marquée par une rencontre avec le joueur NBA Devin Booker, natif de la région, avant que le show ne prenne de l'ampleur.

« Street Lights » de retour en live

L'un des moments forts de la nuit a été l'interprétation de Street Lights, un titre issu de l'album 808s & Heartbreaks. D'après Hot New Hip Hop, Kanye West ne l'avait pas chanté en live depuis plusieurs années. Le retour de ce morceau sur scène a particulièrement marqué les fans présents.

PHOENIX LIFTED! 🦅 Kanye West just brought out Big Sean in AZ, officially squashing their beef on stage. 🔥 The crowd went nuclear when Ye performed "Street Lights" for the first time in YEARS. Is the comeback officially real? https://t.co/HMs5FGyApL — Lil (@wayn_cl) November 22, 2026

Une tournée qui se poursuit en 2027

La dynamique de Kanye West ne semble pas près de s'arrêter. L'artiste a d'ores et déjà prévu de grandes dates de concert pour 2027. Son album Bully a par ailleurs décroché une nomination aux Grammy Awards, ce qui pourrait bientôt le voir apparaître sur les tapis rouges. Cette année, Ye est resté à l'écart des polémiques, ce qui lui a permis de reconquérir une partie de son public.