Une soirée qui a viré à la panique. Ce dimanche 22 novembre, le concert du rappeur américain Don Toliver à Manchester, au Royaume-Uni, a été interrompu après la dispersion d'une substance encore non identifiée dans la foule. Plus de 12 000 spectateurs ont été évacués et une cinquantaine de personnes ont nécessité un examen médical.

Le concert se déroulait à la Co-op Live Arena de Manchester lorsque plusieurs spectateurs ont commencé à présenter des symptômes inhabituels.

Alertées par le personnel de la salle, les forces de l'ordre sont intervenues après la diffusion d'une substance inconnue dans le public.

Selon la police du Grand Manchester, il pourrait s'agir de gaz lacrymogène, une hypothèse qui reste à confirmer.

Face à la situation, les organisateurs ont décidé d'interrompre le spectacle et de procéder à l'évacuation des quelque 12 000 personnes présentes.

Plus de 50 personnes examinées par les secours

D'après les autorités locales, plus d'une cinquantaine de spectateurs ont été examinés, notamment pour des irritations oculaires et des troubles respiratoires.

Une personne a été hospitalisée, tandis qu'une opération de décontamination a été menée à l'intérieur de la salle.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs spectateurs toussant et se couvrant le visage.

Un précédent incident lors d'un concert à Zurich

Cet événement rappelle un incident survenu lors d'un précédent concert de Don Toliver au Hallenstadion de Zurich, en Suisse.

Selon le média suisse Blick, du spray au poivre avait été utilisé dans le public, provoquant un mouvement de confusion. Quatre personnes avaient alors été interpellées pour des vols commis pendant l'incident.

À Manchester, une enquête a été ouverte pour identifier la substance dispersée et déterminer les circonstances de sa diffusion.

La direction de la Co-op Live Arena a annoncé collaborer avec les enquêteurs.