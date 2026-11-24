Un nouveau rappeur français accusé de misogynie. Sur un live d'Anyme, Leto a choqué les internautes en refusant de jouer Lucia dans GTA 6.

Tout le monde lui est tombé dessus. Lors d'un live avec le streamer Anyme, le rappeur Leto s'est distingué de la pire des manières alors qu'il jouait à GTA 6. Alors qu'il découvrait qu'il allait devoir incarner Lucia, il rend sa manette et indique "Je joue pas la racli moi, t'es un ouf. Elle n'a même pas d'armes".

Face à cette scène, Anyme bégaye et ne comprend pas le comportement de son invité.

"Il fallait me laisser Jason", conclut Leto qui boude dans son coin.

Face au torrent de réactions outrées et d'accusations de misogynie, Anyme a pris la parole dans un nouveau live : "Je sais que ça ne vous a pas plu Leto, j'ai cru qu'il rigolait. C'était bizarre", a-t-il reconnu.

Même Booba a réagi à sa manière dans une story très gênante : "Est-ce que ça ne fait pas de lui un féministe car il refuse de jouer avec une grosse p*te ? Et s'il joue avec un homme, est-ce que ça fait de lui un homosexuel ? Je suis complètement duper".