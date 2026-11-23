Originaire de Roubaix, Bekar poursuit son univers musical avec Alba, l’heure bleue, une réédition disponible sur les plateformes depuis le 20 novembre. — Photo : Instagram @bekarnfr

Un an et demi après Alba, Bekar ouvre un nouveau chapitre de son univers musical. Le rappeur originaire de Roubaix a dévoilé, vendredi 20 novembre, Alba, l'heure bleue, une réédition enrichie de 13 morceaux. Entre mélancolie, émotions et mélodies, le projet s'inscrit dans la continuité d'un album particulièrement personnel.

Les fans de Bekar ont de quoi se réjouir. Depuis le vendredi 20 novembre 2026, le rappeur de 28 ans est de retour avec Alba, l'heure bleue, une extension de son deuxième album studio, sorti en juin 2025.

Avec 13 nouveaux morceaux, cette réédition porte le projet à 29 titres au total. Une nouvelle occasion de retrouver la plume sensible et les sonorités mélodiques qui caractérisent l'artiste.

"Alba, l'heure bleue" : un titre chargé de sens

Le choix du nom n'a rien d'anodin.

Dans une interview accordée à Booska-P en juin 2025, Bekar expliquait avoir choisi Alba pour sa signification en espagnol : "l'aube", un clin d'œil à Madrid, la ville où il est né.

Avec L'heure bleue, le rappeur poursuit cette symbolique autour de la lumière et du passage du temps.

L'expression désigne cet instant particulier, juste avant le lever du soleil, où le ciel se teinte d'un bleu profond. Un moment de transition entre la nuit et le jour, qui semble parfaitement correspondre à l'univers mélancolique de Bekar.

Après Plus fort que l'orage, son premier album sorti en 2023, puis Alba en 2025, le rappeur continue ainsi d'explorer des images liées aux éléments naturels et aux émotions.

De Roubaix aux grandes scènes du rap français

Né à Madrid en 1998 et ayant grandi à Roubaix, Bekar, de son vrai nom Alexandre Becquart, s'est progressivement imposé avec un rap introspectif et mélodique.

Avant de sortir son premier album, Plus fort que l'orage, en 2023, il avait déjà développé son univers à travers plusieurs EP et mixtapes, notamment Boréal, Briques Rouges, Mira et Mirasierra.

Avec Alba, sorti en 2025, l'artiste poursuit son évolution musicale. Dans une interview accordée à Billboard France, il expliquait notamment vouloir explorer de nouvelles sonorités, sans perdre l'identité qui caractérise ses premiers projets.

Trois morceaux dévoilés avant la sortie

Pour faire patienter son public, Bekar avait déjà donné un avant-goût de cette nouvelle édition au cours des derniers mois.

Le premier extrait, "Dunes & Icebergs", est sorti le 17 juillet 2026. Un morceau porté par les mélodies, fidèle à l'atmosphère sensible de l'artiste.

Il a ensuite dévoilé "Mauvais film", le 7 octobre, avant de poursuivre avec "Noir pour demain", accompagné d'un clip publié début novembre.

Trois titres qui ont progressivement préparé l'arrivée de L'heure bleue, tout en laissant encore plusieurs morceaux à découvrir le jour de la sortie.

La réédition accueille également deux nouvelles collaborations : Romsii sur "Étincelles" et Limsa d'Aulnay sur "D'Aulnay à Roubaix".

"Étincelles", "Rien pour la lune", "Partons heureux" : nos premiers coups de cœur

Depuis sa sortie, trois morceaux ont particulièrement retenu notre attention.

D'abord, "Étincelles", la collaboration avec Romsii, qui figure parmi les titres marquants de cette nouvelle édition.

Autre coup de cœur : "Rien pour la lune", un morceau dont le titre poétique s'inscrit naturellement dans l'imaginaire d'Alba, l'heure bleue.

Enfin, "Partons heureux", qui clôt les 13 nouveaux titres, complète notre sélection du moment.

Trois morceaux qui donnent envie de revenir sur cette réédition, et qui rappellent pourquoi Bekar occupe une place singulière dans le paysage du rap français.

Avec Alba, l'heure bleue, l'artiste ne se contente pas de prolonger son album : il invite son public à rester un peu plus longtemps dans son univers, quelque part entre la fin de la nuit et les premières lueurs du jour.

L'album est disponible depuis le 20 novembre 2026 sur les plateformes de streaming.