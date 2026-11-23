Né dans les rues du Bronx il y a plus de cinquante ans, le hip-hop pourrait bientôt obtenir une reconnaissance internationale majeure. Ce lundi 23 novembre, une charte a été signée à Paris pour engager les démarches visant à inscrire ce mouvement culturel au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco. Une initiative portée notamment par les deux Congo, avec le soutien de figures du r

Du graffiti au rap, en passant par le breakdance et le DJing, le hip-hop a largement dépassé les frontières de New York, où il est apparu dans les années 1970.

Devenu un phénomène culturel mondial, le mouvement ambitionne désormais de rejoindre la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco.

La première étape de cette démarche a été franchie ce lundi à Paris, avec la signature d'une charte destinée à préparer une candidature internationale.

Une initiative portée par les deux Congo

À l'origine de ce projet figurent la République du Congo et la République démocratique du Congo, qui avaient déjà participé à la reconnaissance de la rumba congolaise par l'Unesco en 2021.

Les promoteurs de cette nouvelle candidature mettent en avant les racines africaines du hip-hop, notamment les traditions orales des griots d'Afrique de l'Ouest.

Le rap s'inscrirait ainsi dans une longue histoire de transmission des récits, de critique sociale et d'expression musicale rythmée.

Plusieurs figures du rap français mobilisées

En France, le projet bénéficie notamment du soutien de Passi, pionnier du rap hexagonal, qui défend la reconnaissance d'une culture capable de se renouveler au fil des générations.

Sidney, animateur historique de l'émission H.I.P. H.O.P., souligne pour sa part la diversité des influences musicales et culturelles qui composent le mouvement.

Les défenseurs de cette inscription rappellent également la place occupée par la France dans l'industrie du rap, avec des artistes comme Gims, Ninho, Tiakola ou encore Youssoupha.

Une candidature encore à construire

La signature de cette charte ne signifie toutefois pas que le hip-hop est déjà inscrit au patrimoine de l'Unesco.

Un comité intergouvernemental doit désormais être constitué afin de préparer le dossier de candidature et de réunir les pays participants.

Les États-Unis, berceau du mouvement, ont été associés aux premières discussions. Leur retrait annoncé de l'Unesco, prévu le 31 décembre 2026 sur décision de Donald Trump, pourrait cependant compliquer leur participation à la suite de la démarche.