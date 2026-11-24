Le rappeur de Houston OG 3Three, actuellement sous assignation à résidence dans le cadre de charges fédérales, a obtenu l'autorisation d'un juge de se rendre à l'hôpital pour assister à la naissance de son premier enfant. La décision a été rendue vendredi 20 novembre, le même jour que la demande de son avocat.

OG 3Three, rappeur originaire de Houston dont le vrai nom est Roderick Jean-Pierre, est actuellement sous assignation à résidence et fait face à des charges fédérales liées à un braquage présumé. Malgré ces contraintes judiciaires, un juge lui a accordé, vendredi 20 novembre, le droit de quitter son domicile pour être présent lors de la naissance de son premier enfant à l'hôpital.

Une autorisation accordée le jour même de la demande

C'est l'avocat du rappeur, Cordt Akers, qui a déposé la requête auprès du tribunal vendredi. Le juge a approuvé la demande le jour même. OG 3Three a ainsi pu rejoindre la mère de l'enfant à l'hôpital. Selon les conditions fixées par le tribunal, il devra y rester jusqu'à ce que la mère soit médicalement en état de rentrer chez elle, puis regagner immédiatement son propre domicile.

Cordt Akers a transmis une déclaration à Complex : « M. Jeanpierre est reconnaissant envers le tribunal pour l'opportunité de débuter sa vie de père. Il se réjouit d'élever son enfant une fois que ces charges seront définitivement derrière lui. »

Un rappeur sous surveillance GPS depuis septembre

OG 3Three avait obtenu une liberté sous caution de 200 000 dollars en septembre dernier. Depuis, il est placé sous assignation à résidence avec surveillance par GPS. Il ne peut quitter son domicile que pour des raisons médicales, des comparutions au tribunal ou toute activité expressément approuvée par la cour.

Le rappeur a été arrêté en septembre aux côtés du rappeur NBA Ben10. Tous deux sont accusés d'avoir participé à un braquage visant le rappeur AllStar JR au restaurant Confessions, à Houston, au printemps dernier. Durant l'incident, AllStar JR aurait saisi une arme, déclenchant un échange de tirs qui a laissé NBA Ben10 paralysé. AllStar JR fait quant à lui face à des charges séparées liées à la détention d'armes dans le cadre de ce même incident.

L'avocat d'OG 3Three a précédemment affirmé dans un courrier adressé au juge que son client était bien présent lors du braquage, mais qu'il n'y avait pas participé. Il aurait échangé quatre coups de poing lors d'une bagarre survenue après le braquage, puis serait parti avant que les coups de feu ne soient tirés. Son procès est prévu pour le 21 décembre.