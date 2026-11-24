Le rappeur Swae Lee a été arrosé de bière pendant son concert au Cherry Blossom Festival en Inde. Hors de lui, il a fait expulser un spectateur. Ce dernier clame son innocence, preuves à l'appui.

Le week-end du 22 novembre, Swae Lee se produisait au Cherry Blossom Festival en Inde. En plein milieu de sa performance, une grande quantité de liquide l'a arrosé depuis la fosse. Des vidéos de l'incident ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

Le rappeur originaire du Mississippi a immédiatement interrompu son set. Il a demandé au DJ de couper la musique, puis a cherché à identifier l'auteur du geste. Une fois convaincu d'avoir trouvé le coupable, il a fait sortir la personne concernée du concert avant de reprendre sa prestation jusqu'à la fin.

Une réaction épidermique assumée

Le lendemain matin, le 23 novembre, Swae Lee a pris la parole dans une vidéo publiée en deux parties sur Instagram. Il a expliqué que la zone d'où venait le liquide était animée et festive depuis le début de la soirée, et qu'il ne sait pas si le geste était intentionnel.

Il a toutefois justifié sa réaction : « J'essayais de laisser passer, mais je me suis dit que c'était tellement irrespectueux. C'est rentré dans mon nez. Je ne sais pas si c'est de l'urine, si c'est du vomi, je ne sais pas ce que c'est, donc ça m'a déclenché. J'étais instantanément en feu. J'ai essayé de laisser passer mais je me suis dit non, je ne peux pas laisser ça aller. Il faut qu'il y ait des conséquences. Je suis un homme avant tout et c'était totalement irrespectueux. »

Le rappeur a néanmoins tenu à saluer son public indien : « C'était une foule incroyable. J'ai adoré cette foule. J'ai été bluffé de voir autant de fans en Inde. Comme je l'ai dit, c'était un incident isolé sur tout le show et au bout du compte, c'est du spectacle. J'ai vécu une expérience formidable. »

Le spectateur expulsé se défend

La personne exclue du concert a également réagi publiquement. Elle affirme ne pas être responsable de l'incident et a fourni des éléments vidéo pour étayer sa défense. Sur les images, on la voit tenir un gobelet marron au moment des faits, tandis qu'une autre vidéo montre la bière provenir d'un gobelet bleu.

Selon le site spécialisé XXL Mag, Swae Lee n'avait pas encore répondu à cette mise au point au moment de la publication des faits.