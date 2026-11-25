Le rappeur Drake a tourné le clip de son titre « Ya Hit » dans l'espace artistique « Twilight Epiphany » Skyspace, situé sur le campus de Rice University à Houston. Problème : il n'avait pas obtenu les autorisations nécessaires. L'université a rapidement réagi en précisant qu'elle n'était pas au courant du tournage.

Le campus de Rice University à Houston abrite une installation artistique signée James Turrell, baptisée « Twilight Epiphany » Skyspace. C'est dans ce lieu que Drake a choisi de filmer le clip de son dernier titre, « Ya Hit ». Une décision qui pose problème : filmer dans le Skyspace nécessite une autorisation écrite préalable, et cette autorisation est rarement accordée.

L'université dit n'avoir rien su

Selon le média américain Chron, les règles encadrant les tournages dans cette zone du campus sont strictes. Il faut non seulement soumettre une demande écrite, mais aussi justifier d'une raison valable. Drake, visiblement, n'a pas suivi cette procédure.

Dans un communiqué transmis à la presse, Chris Stipes, porte-parole de Rice University, a été clair : « Ni le Moody Center for the Arts ni Rice University n'étaient informés ou impliqués dans la production du clip de Drake. »

L'institution n'a donc pas été consultée, et le tournage s'est déroulé à son insu.

Un clip qui ne fait pas l'unanimité

« Ya Hit » est une collaboration entre Drake et plusieurs artistes avec lesquels il travaille régulièrement : Future, Loe Shimmy, Travis Scott et Sexyy Red. Le titre a suscité des réactions partagées depuis sa sortie. Tous les fans ne considèrent pas que chaque artiste y donne son meilleur niveau, mais le morceau a tout de même réussi à faire parler de lui.

Concernant le tournage non autorisé, il est peu probable que l'affaire aille plus loin. Le clip est déjà en ligne et le mal est fait. Cet épisode rappelle néanmoins l'importance de respecter les règles des lieux, même pour les artistes les plus reconnus.