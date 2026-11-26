L'affaire a été close discrètement, quelques semaines seulement avant l'ouverture du procès. Cardi B et son ex-mari Offset ont conclu un accord confidentiel avec le propriétaire d'une somptueuse villa de Beverly Hills, au cœur d'un litige portant sur le tournage du clip « Like What ». Un règlement qui évite de justesse un passage devant le tribunal prévu pour le 5 janvier.

Le feuilleton judiciaire opposant Cardi B et Offset au propriétaire d'une villa de Beverly Hills est officiellement terminé. Selon des documents judiciaires et une source citée par Rolling Stone, les deux parties ont trouvé un accord confidentiel, mettant fin à une procédure qui durait depuis 2024. Le procès, initialement programmé pour le 5 janvier, n'aura finalement pas lieu.

Une villa de stars au cœur du litige

Tout part du clip « Like What », sorti par Cardi B. Pour le tournage, les représentants de la rappeuse ont réservé une villa de Beverly Hills appartenant à la société Bi LLC. Cette propriété au style architectural marqué, avec ses façades de verre et d'aluminium, aurait autrefois été occupée par Justin Bieber.

Le problème, selon le propriétaire : la réservation aurait été effectuée de manière anonyme, en présentant le tournage comme un simple enregistrement de vidéo TikTok, ce qui permettait d'obtenir un tarif réduit. Or, Cardi B et Offset auraient finalement réalisé un véritable clip professionnel, faisant de l'architecture de la villa le décor central de la vidéo. Le propriétaire a réclamé plus de 35 000 dollars de dédommagement, selon TMZ.

Cardi B avait répondu vertement sur les réseaux

Dès le dépôt de la plainte en 2024, la rappeuse avait pris la parole sur X pour contester les accusations. Elle affirmait avoir payé 10 000 dollars en espèces pour louer la propriété pendant 24 heures, et avoir réglé des frais supplémentaires pour le dépassement d'une heure. Elle assurait également que les propriétaires et les agents immobiliers étaient présents sur le tournage du début à la fin, et que la villa était équipée de caméras de surveillance.

« Pourquoi nous faudrait-il 24 heures pour tourner un TikTok ? Le problème, c'est que les gens cherchent des failles pour en profiter, mais PRÉPARE TON MEILLEUR COSTUME, j'te retrouve au tribunal ! », avait-elle lancé.

Les avocats de Cardi B avaient ensuite tenté de faire rejeter la plainte, sans succès. En février 2025, le juge avait estimé que les accusations du propriétaire étaient suffisamment étayées pour que l'affaire continue. Les deux camps avaient ensuite accepté une médiation en avril 2025, ouvrant la voie à l'accord finalement conclu.

Le clip « Like What » avait dépassé les 26 millions de vues sur YouTube en seulement six mois. Les termes financiers de l'accord restent confidentiels, et les avocats des deux parties n'ont pas souhaité faire de commentaire.