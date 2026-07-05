Ice Spice en couple avec Tobey Maguire ? Son équipe dément les rumeurs !

Les réseaux sociaux s’enflamment depuis quelques jours autour d’une supposée histoire entre Ice Spice et Tobey Maguire.

Les réseaux sociaux s’enflamment depuis quelques jours autour d’une supposée histoire entre Ice Spice et Tobey Maguire. Tout est parti de photos prises lors de la White Party de Michael Rubin, organisée mercredi 1er juillet, où les deux célébrités apparaissent ensemble dans une proximité qui a immédiatement fait réagir les internautes.

Sur ces clichés devenus viraux, certains ont cru voir un moment de complicité allant jusqu’à un baiser. Une interprétation rapidement amplifiée par les réseaux, au point de lancer une véritable rumeur de couple inattendu entre la rappeuse du Bronx et l’interprète de Spider-Man.

Mais très vite, l’entourage de la star du rap a tenu à rétablir la vérité. Selon un tweet de la journaliste Loren LoRosa, un représentant de Ice Spice a transmis une mise au point claire : il n’existe aucune relation amoureuse entre les deux artistes. Les images largement partagées seraient en réalité trompeuses et sorties de leur contexte.

D’après cette même source, les deux célébrités auraient simplement partagé un moment détendu, en train de discuter et de consommer une cigarette électronique, sans aucun geste romantique. Concernant une photo où l’acteur pose la main sur le bras de la rappeuse en se penchant vers elle, le représentant explique qu’il s’agissait simplement de leurs salutations initiales, et non d’un échange intime.

Malgré ce démenti officiel, les réactions restent divisées. Une partie des fans se dit soulagée, tandis qu’une autre continue de douter, alimentant encore les spéculations en ligne.

Pour l’instant, tout indique donc qu’il ne s’agit que d’un malentendu amplifié par les réseaux sociaux. Les rumeurs de couple entre Ice Spice et Tobey Maguire sont bel et bien démenties, même si internet, lui, semble déjà passer à la prochaine théorie.