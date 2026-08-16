Erykah Badu et The Alchemist dévoileront leur album commun le 28 août

Par Fanélie Nava

Après plus de trois ans de collaboration et 18 mois d’enregistrement, Erykah Badu et The Alchemist s’apprêtent enfin à dévoiler leur album commun. Le projet sortira en version numérique le 28 août 2026, avec un univers musical qui mêle soul, blues, funk, rock, jazz et hip-hop underground. Un nouveau single, « Witch Doctor », accompagne cette annonce.

Une collaboration qui arrive enfin à son terme

C’est désormais officiel : Erykah Badu et The Alchemist sortiront leur album commun le vendredi 28 août 2026.

Le projet sera disponible en version numérique via Control FREAQ Records et Young Recordings. L’annonce intervient avec la sortie de « Witch Doctor », un nouveau titre qui vient rejoindre les morceaux déjà dévoilés au public.

Parmi eux figure « Next To You », première véritable concrétisation de leur collaboration, ainsi que « Echos 19 (mix 122) », sorti en exclusivité sur Amazon Music.

Plus de trois ans de travail

Cette collaboration ne date pas d’hier. Le projet a commencé il y a plus de trois ans, après qu’Erykah Badu a exprimé son envie de rapper sur des productions de The Alchemist.

Lors de leur première session en studio à Los Angeles, les deux artistes ont enregistré « Next To You ». Ce morceau a posé les bases d’un projet beaucoup plus ambitieux.

The Alchemist a ensuite fourni différentes productions que Badu a transformées en chansons, en y intégrant ses nombreuses influences musicales.

Le résultat puise ainsi dans la soul, le blues, le funk, le rock, le jazz et le hip-hop underground.

Un album testé sur scène avant sa sortie

Avant même d’être officiellement annoncé, le projet a été expérimenté directement devant le public.

Entre 2024 et 2025, Erykah Badu et son collectif numérique The Cannabinoids ont présenté certains morceaux lors de performances intimistes et sans téléphone.

Cette approche a permis aux artistes de tester leur musique dans un cadre volontairement différent des concerts traditionnels et d’observer les réactions du public avant la sortie officielle du disque.

L’album a donc été façonné à la fois en studio et sur scène, pendant une période de création particulièrement longue.

Une nouvelle étape pour Erykah Badu

Ce projet représente surtout un retour important pour Erykah Badu.

La chanteuse, considérée comme l’une des figures majeures de la neo-soul, n’avait plus sorti de nouveau projet depuis 11 ans.

Plus impressionnant encore, cela faisait 16 ans qu’elle n’avait pas publié de véritable album studio officiel.

Son association avec The Alchemist marque ainsi son retour discographique après une longue période d’attente.

Pour cette nouvelle production, Badu semble avoir choisi de s’éloigner d’une simple suite à ses précédents albums pour explorer davantage les frontières entre R&B, soul et hip-hop.

The Alchemist à la production

De son côté, The Alchemist apporte son identité de producteur à l’ensemble du projet.

Reconnu dans le hip-hop pour son travail avec de nombreux rappeurs et pour son utilisation de productions basées sur les samples, il s’associe ici à une artiste dont l’univers musical est beaucoup plus large.

Cette rencontre donne naissance à un projet qui devrait se situer à la croisée de plusieurs genres, plutôt que de rentrer dans une seule catégorie musicale.

La complémentarité entre la voix et l’écriture de Badu et les productions de The Alchemist constitue ainsi l’un des principaux intérêts de cet album.

« Witch Doctor », nouvel aperçu du projet

Pour accompagner l’annonce de la date de sortie, les deux artistes dévoilent également « Witch Doctor ».

Le morceau vient compléter les premiers aperçus de l’album et permet au public de découvrir davantage la direction musicale choisie par le duo.

Avec « Next To You » et désormais « Witch Doctor », le projet commence progressivement à révéler son identité avant sa sortie complète.

Rendez-vous le 28 août

Après plusieurs années de préparation, l’attente touche donc à sa fin.

L’album commun d’Erykah Badu et The Alchemist sera disponible en numérique le 28 août 2026.

Entre expérimentation, soul, jazz, funk et hip-hop underground, le projet s’annonce comme une rencontre particulièrement originale entre deux artistes aux univers singuliers.

Pour Erykah Badu, il s’agit surtout d’un retour discographique majeur après 11 ans d’absence, tandis que The Alchemist poursuit son travail de producteur auprès d’artistes issus d’horizons différents.

Une collaboration pensée sur plusieurs années qui pourrait bien devenir l’un des projets musicaux les plus attendus de cette fin d’été.