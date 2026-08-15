Une nouvelle bande audio pourrait fragiliser la défense de Keefe D dans le procès pour le meurtre de Tupac

Par Fanélie Nava

À l’approche du procès de Duane « Keefe D » Davis, accusé d’avoir orchestré le meurtre de Tupac Shakur, une nouvelle bande audio enregistrée en détention pourrait compliquer la stratégie de sa défense. L’enregistrement semble notamment contredire certaines déclarations récentes de l’accusé concernant son livre de 2019 et son implication présumée dans les événements ayant précédé la fusillade.

Une nouvelle pièce dans une affaire vieille de 30 ans

Près de trois décennies après la mort de Tupac Shakur, le procès de Duane « Keefe D » Davis s’apprête à entrer dans une phase décisive à Las Vegas.

Une nouvelle conversation enregistrée alors que Davis se trouvait en détention pourrait désormais devenir un élément important du dossier. Dans cet échange, l’accusé revient notamment sur son autobiographie publiée en 2019, Compton Street Legend, ainsi que sur les événements entourant la mort de Tupac.

L’intérêt de cet enregistrement réside surtout dans une possible contradiction avec la version actuelle de Davis.

Ces dernières années, l’accusé a tenté de prendre ses distances avec certaines déclarations faites publiquement. Il affirme notamment que son livre aurait été écrit par des ghostwriters et qu’il n’en serait pas directement l’auteur.

Cette position pourrait toutefois être mise à mal par les propos tenus dans l’enregistrement.

Des déclarations qui pourraient se retourner contre lui

Pendant plusieurs années, Keefe D a livré différentes versions de son rôle dans le meurtre de Tupac, notamment dans des interviews, des documentaires et son autobiographie.

La défense soutient aujourd’hui que certaines de ces déclarations ont été exagérées ou fabriquées à des fins financières, notamment pour promouvoir son livre et attirer l’attention des médias.

Mais pour les procureurs, ces déclarations constituent au contraire des éléments permettant de retracer son implication présumée.

Le nouvel enregistrement pourrait ainsi renforcer leur stratégie : confronter les anciennes déclarations de Davis à sa version actuelle afin de mettre en évidence d’éventuelles contradictions.

La question de la crédibilité de l’accusé devrait donc occuper une place centrale durant le procès.

Le rôle présumé de Keefe D dans le meurtre

D’après l’accusation, Duane Davis aurait joué le rôle de « shot caller », expression désignant celui qui aurait organisé ou dirigé l’opération.

Les enquêteurs estiment que l’attaque aurait été motivée par une altercation survenue au MGM Grand quelques heures avant la fusillade.

Le 7 septembre 1996, Tupac et plusieurs membres de son entourage auraient été impliqués dans une confrontation avec Orlando « Baby Lane » Anderson, le neveu de Davis.

Selon les procureurs, cette altercation aurait provoqué une volonté de représailles. Davis aurait alors participé à la préparation de l’attaque et fourni l’arme qui aurait ensuite été utilisée contre Tupac.

Keefe D n’est pas accusé d’avoir tiré

Un élément essentiel du procès est que Davis n’est pas accusé d’avoir personnellement tiré sur Tupac.

Selon l’accusation, son rôle aurait été celui d’un organisateur et d’un participant à la préparation de l’attaque.

Les procureurs estiment que Davis se trouvait dans une Cadillac blanche avec plusieurs autres hommes lorsque le véhicule aurait pris en chasse la BMW dans laquelle se trouvaient Tupac Shakur et Marion « Suge » Knight.

À un feu rouge, plusieurs coups de feu auraient été tirés depuis la Cadillac.

Tupac a été touché à plusieurs reprises. Le rappeur est décédé six jours plus tard, le 13 septembre 1996, à l’âge de 25 ans.

Les trois autres hommes qui auraient été présents dans la Cadillac sont aujourd’hui décédés. Davis est ainsi le seul survivant associé au véhicule au moment de la fusillade.

Une défense qui mise sur le doute

La défense de Davis devrait chercher à convaincre les jurés que ses nombreuses déclarations publiques ne constituent pas des preuves suffisamment fiables.

Ses avocats soutiennent notamment que certaines histoires racontées au fil des années auraient été romancées, voire inventées, dans le but de gagner de l’argent ou d’accroître sa notoriété.

Davis a également récemment nié certains éléments de son propre récit, notamment sa présence à Las Vegas et dans la Cadillac le soir du meurtre.

Pour l’accusation, ces changements de version pourraient au contraire être présentés comme des indices de son manque de crédibilité.

La nouvelle bande audio pourrait donc devenir particulièrement importante si elle permet de rapprocher Davis de certaines affirmations contenues dans son autobiographie.

Un procès très attendu à Las Vegas

La sélection du jury s’est achevée le 13 août 2026. Seize jurés, six hommes et dix femmes, ont été retenus pour entendre l’affaire.

Les déclarations liminaires doivent débuter le lundi 17 août.

Le procès devrait durer environ un mois, voire jusqu’à cinq semaines. L’accusation prévoit de présenter plusieurs dizaines de témoins.

Parmi les témoins potentiels figure Suge Knight, qui se trouvait avec Tupac au moment de la fusillade. Knight purge actuellement une peine de prison dans une autre affaire et a indiqué qu’il ne souhaitait pas participer au procès.

Une affaire qui pourrait enfin connaître son verdict

L’affaire Tupac Shakur est restée l’un des plus célèbres cold cases de l’histoire du hip-hop pendant près de 30 ans.

Davis a finalement été arrêté en septembre 2023 et est devenu le seul homme officiellement inculpé pour le meurtre du rappeur.

Il plaide non coupable.

Pour l’accusation, ses anciennes déclarations, son autobiographie et désormais cette nouvelle conversation enregistrée pourraient permettre de démontrer son implication présumée dans l’organisation de l’attaque.

Pour la défense, l’objectif sera de convaincre les jurés que Davis a longtemps raconté différentes versions des faits pour des raisons personnelles et financières, et que ces contradictions créent un doute raisonnable.

Alors que le procès commence enfin, près de 30 ans après la disparition de Tupac, une question sera au cœur des débats : quelle version de l’histoire de Keefe D le jury jugera-t-il crédible ?