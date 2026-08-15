Diddy sort de l’isolement après une altercation à la prison de Fort Dix

Par Fanélie Nava

Sean « Diddy » Combs a été replacé dans la population générale de la prison fédérale de Fort Dix, dans le New Jersey, après plusieurs semaines passées dans une unité d’isolement. Le rappeur et producteur avait été placé dans le Special Housing Unit (SHU) à la suite d’une altercation avec un autre détenu. Les autorités pénitentiaires américaines restent toutefois très discrètes sur les circonstance

Diddy quitte l’isolement

Sean Combs, plus connu sous le nom de Diddy, a quitté l’unité d’isolement de la Federal Correctional Institution (FCI) Fort Dix, dans le New Jersey, après y avoir passé plusieurs semaines.

Selon les informations rapportées par TMZ puis reprises par The Source, le musicien a réintégré la population carcérale générale après avoir été placé dans le Special Housing Unit, communément appelé « the hole ».

Cette mesure faisait suite à une altercation physique survenue en juillet avec un autre détenu. D’après les informations disponibles, les deux hommes auraient commencé par se pousser avant d’échanger des coups. Le personnel pénitentiaire serait rapidement intervenu afin de mettre fin à la confrontation.

Les circonstances exactes de la dispute restent toutefois difficiles à établir. Selon des sources citées par TMZ, l’altercation aurait commencé après qu’un autre détenu aurait insulté ou provoqué Combs. Ces éléments reposent néanmoins sur des témoignages anonymes et n’ont pas été officiellement confirmés par l’administration pénitentiaire.

Le silence des autorités américaines

Le Federal Bureau of Prisons (BOP), l’agence américaine chargée de l’administration des prisons fédérales, n’a pas confirmé publiquement les conditions précises de détention de Sean Combs.

L’administration explique qu’elle ne communique pas, pour des raisons de confidentialité, de sécurité et de sûreté, sur les conditions de détention ou l’affectation d’un détenu. Elle ne précise pas non plus si une personne fait l’objet d’une enquête ou de sanctions disciplinaires.

La sortie de l’isolement ne signifie donc pas nécessairement que les éventuelles conséquences disciplinaires liées à l’altercation sont définitivement réglées.

À ce stade, aucune information publique ne permet de déterminer si Diddy fera l’objet de nouvelles sanctions à la suite de cette confrontation.

@kulturlesite Le rappeur Diddy vient d’être placé à l’isolement après s’être fait tabasser par un détenu de sa prison 🤯. Source Twitter : FrenchRapUs ♬ son original - ᴰʲᵉᵇᵃˡⁱ ¹

Une peine de 50 mois

Cette nouvelle intervient alors que Sean Combs purge une peine fédérale de 50 mois de prison.

En octobre 2025, le juge fédéral Arun Subramanian l’a condamné à quatre ans et deux mois de détention après sa condamnation pour deux chefs d’accusation liés au transport de personnes à travers les frontières des États américains à des fins de prostitution, en violation du Mann Act.

Le verdict rendu quelques mois plus tôt avait été particulièrement contrasté.

Le jury avait reconnu Combs coupable des deux infractions liées à la prostitution, mais l’avait acquitté des accusations de trafic sexuel et de complot de racket. Ces dernières constituaient les accusations les plus graves auxquelles il était confronté.

L’affaire avait débuté par son arrestation en septembre 2024, suivie d’un procès fédéral très médiatisé aux États-Unis.

Une date de sortie qui a évolué

La situation carcérale de Diddy est également marquée par plusieurs changements concernant sa date prévisionnelle de libération.

Selon les dernières informations disponibles, sa sortie de prison est désormais prévue pour le 20 février 2028.

Cette date a cependant changé à plusieurs reprises depuis le début de son incarcération. Les calculs du Bureau of Prisons peuvent notamment évoluer en fonction des crédits de bonne conduite, de la participation à certains programmes pénitentiaires ou encore de sanctions disciplinaires.

Il reste donc possible que cette date soit à nouveau modifiée.

Retour à la population générale

Pour l’heure, le principal changement est le retour de Diddy dans la population générale de la prison de Fort Dix, après plusieurs semaines passées au sein du Special Housing Unit.

Cette sortie de l’isolement met fin à la mesure prise à la suite de l’altercation rapportée en juillet, mais elle ne permet pas de conclure que l’ensemble des conséquences éventuelles de l’incident sont terminées.

Sean Combs poursuit ainsi sa peine fédérale dans le New Jersey. Condamné à 50 mois de prison pour deux infractions liées au transport à des fins de prostitution, il a en revanche été acquitté des accusations de trafic sexuel et de complot de racket.

Pour le moment, aucune nouvelle accusation pénale liée à l’altercation de Fort Dix n’a été annoncée publiquement.