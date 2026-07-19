Snoop Dogg et Diddy au tribunal à cause de "Nasty Girl" et "I Wanna Thank Ya"

Par Remi N

Snoop Dogg et Diddy se retrouvent sur le banc des accusés, et cette fois, ce n'est pas à cause de la drogue ou du sexe, mais à cause de samples non autorisés pour deux morceaux très connus.

Le rap et les droits d'auteur ont longtemps eu un rapport assez conflictuel, et ça ne date aps d'hier. En vérité, le rap US s'est même construit comme une musique "pirate", avec ces DJs qui samplaient des morceaux de funk, de soul, de manière un peu sauvage. Une pratique qui existe toujours, même si elle est mieux encadrée depuis quelques années. Mais ça n'empêche pas de voir ressurgir des plaintes concernant des samples "volés", comme cette semaine, avec Snoop Dogg et Diddy qui se retrouvent en procès pour "Nasty Girl" et "I Wanna Thank Ya".

La plainte aurait été rédigée par David Bravo et Jean Albert Renaud, qui prétendent avoir co-écrit et produit le morceau "Skatin" de Eumir Deodato. Un morceau dont sont issus les samples utilisés pour le titre culte "Nasty Girls", en hommage à Biggie, et pour "I Wanna Thank Ya". En vérité, le producteur qui se cache derrière les deux morceaux, Jazz Pha (le fameux Jazzy Phizzle), a recyclé le sample de "I Wanna Thank Ya" pour "Nasty Girls". Les deux plaignants affirment que les deux morceaux reprennent des éléments harmoniques, rythmiques et mélodiques du morceau original d'Eumir Deodato.

Sur le banc des accusés, on retrouve donc Snoop Dogg, Diddy, Jazz Pha, Angie Stone, et les ayants droit de Notorious BIG, pour violation des droits d'auteur. Mais aussi Sony Music Publishing, qui aurait fermé les yeux sur cette utilisation non autorisée du morceau alors qu'elle avait été signalée par les deux plaignants. Quant à nous, ça nous donne surtout l'occasion de se réécouter deux excellents morceaux de rap !