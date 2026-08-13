Coup de massue en NBA : Russell Westbrook a pris sa retraite !

Par La rédaction

À 37 ans, Russell Westbrook a annoncé sa retraite du basket professionnel, mettant un terme à une carrière longue de 18 saisons au plus haut niveau.

C’est une page emblématique de la NBA qui se tourne. À 37 ans, Russell Westbrook a annoncé sa retraite du basket professionnel, mettant un terme à une carrière longue de 18 saisons au plus haut niveau. Une décision qui marque la fin d’une époque pour l’un des joueurs les plus électriques et controversés de sa génération.

Une carrière hors normes

Impossible de parler de Russell Westbrook sans évoquer son énergie débordante et son style explosif. Drafté en 2008 par le Oklahoma City Thunder, le meneur s’est rapidement imposé comme l’une des grandes stars de la NBA.

Son moment de gloire arrive en 2017. Après le départ de Kevin Durant, Westbrook porte littéralement le Thunder et réalise une saison historique avec une moyenne de triple-double : 31,6 points, 10,7 rebonds et 10,4 passes par match. Une performance qui lui permet de décrocher le titre de MVP de la saison régulière.

Le roi du triple-double

Au fil des années, Russell Westbrook s'est construit une réputation unique dans l'histoire de la NBA. Avec 209 triple-doubles en carrière, il est devenu le recordman absolu de cette statistique.

Son incroyable activité sur les parquets lui a également permis de devenir neuf fois All-Star, tout en accumulant plus de 27 000 points et 10 000 passes décisives en carrière.

Mais au-delà des statistiques, Westbrook restera surtout associé à une personnalité et une intensité qui ne laissaient personne indifférent.

Une fin de carrière mouvementée

Après ses années mythiques à Oklahoma City, le meneur a porté les maillots de plusieurs franchises, notamment les Houston Rockets, les Washington Wizards, les Los Angeles Lakers, les Los Angeles Clippers puis les Sacramento Kings.

Son passage aux Lakers aura notamment suscité énormément de débats. Malgré son immense expérience, Westbrook a parfois été critiqué pour ses choix de jeu et son irrégularité. Une période compliquée qui n’efface toutefois pas l'immense carrière du joueur.

Une légende qui tire sa révérence

À travers son parcours, Russell Westbrook aura incarné une certaine vision du basket : spectaculaire, intense et parfois imprévisible. Son MVP, ses triple-doubles à répétition, ses neuf sélections au All-Star Game et son caractère auront marqué toute une génération de fans.

À 37 ans, le « Brodie » quitte donc définitivement les parquets. Une retraite qui fait l'effet d'un véritable coup de massue en NBA, alors qu'une nouvelle légende de la ligue vient d'écrire les dernières lignes de son histoire.

Merci pour les souvenirs, Russ.