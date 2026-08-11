Nekfeu donne des nouvelles par hasard grâce à un Youtubeur Turc !

Par La rédaction

Nekfeu vient de refaire parler de lui… là où personne ne l’attendait !

Nekfeu vient de refaire parler de lui… là où personne ne l’attendait ! Alors qu’il se fait particulièrement discret depuis plusieurs années, le rappeur a été filmé par hasard lors d’une randonnée en Turquie. Une rencontre improbable racontée par un YouTubeur turc, qui a découvert seulement après quelques échanges l’identité de son compagnon de route.

Une rencontre totalement inattendue

Tout commence sur la voie lycienne, un célèbre sentier de randonnée qui traverse le sud-ouest de la Turquie. Le YouTubeur Yalin Yürek avance sur le chemin lorsqu’il croise un Français. Les deux hommes commencent à discuter et décident finalement de poursuivre une partie de leur randonnée ensemble.

Le détail surprenant ? Son interlocuteur n’est autre que Nekfeu, de son vrai nom Ken Samaras. Le rappeur lui aurait simplement expliqué être musicien et avoir notamment fait du rap à Paris, sans pour autant dévoiler immédiatement son identité.

Une fois qu’il comprend qu’il vient de rencontrer l’une des figures majeures du rap français, le YouTubeur décide de filmer cette rencontre complètement improbable.

Nekfeu aurait choisi une vie loin des projecteurs

Cette vidéo permet surtout d’avoir quelques nouvelles du rappeur, particulièrement discret depuis 2022. D’après le témoignage de Yalin Yürek, Nekfeu lui aurait confié avoir pris ses distances avec la musique et les réseaux sociaux pour profiter davantage de sa vie personnelle, notamment depuis qu’il est devenu père.

Le YouTubeur décrit ainsi un artiste simple, sincère et loin du star-system, bien différent de l’image que le public peut avoir d’une personnalité aussi connue.

Nekfeu aurait également expliqué être en pleine randonnée depuis plusieurs jours, sur un itinéraire reliant notamment Fethiye à Antalya, l’un des parcours les plus réputés du pays.

Un retour qui fait déjà parler les fans

Forcément, cette apparition surprise n’est pas passée inaperçue. D’autant que Nekfeu a récemment refait parler de lui sur le plan musical avec une apparition sur un projet de Lesram.

De quoi relancer les éternelles spéculations autour d’un éventuel retour musical ? Pour l’instant, rien ne permet de l’affirmer. Le rappeur semble surtout profiter d’une vie beaucoup plus discrète, loin des réseaux sociaux et des projecteurs.

Mais après plusieurs années sans véritable apparition publique, voir Nekfeu en pleine randonnée en Turquie suffit forcément à réveiller la curiosité de ses nombreux fans. Et qui sait, peut-être que cette rencontre improbable donnera prochainement d’autres nouvelles du membre de 1995…