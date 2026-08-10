« Matrix 5 » : la saga culte va faire son grand retour, Warner Bros confirme enfin le projet

Par La rédaction

Discovery vient de confirmer que Matrix 5 fait bien partie des projets actuellement en développement.

Bonne nouvelle pour les fans de science-fiction et de pop culture : Matrix n’a pas dit son dernier mot. Plusieurs années après le dernier volet, Warner Bros. Discovery vient de confirmer que Matrix 5 fait bien partie des projets actuellement en développement.

La saga culte prépare son grand retour

L'univers de Matrix s'apprête donc à faire son retour sur grand écran. Alors que le quatrième film, Matrix Resurrections, était sorti en 2021, le studio vient de confirmer officiellement l’existence d’un cinquième volet.

La confirmation apparaît dans un récent rapport destiné aux actionnaires de Warner Bros. Discovery. Le document cite notamment le prochain film de la franchise The Matrix parmi les productions importantes attendues pour les prochaines années, avec une sortie envisagée après 2027.

Une annonce qui devrait forcément faire réagir les nombreux fans de la saga lancée en 1999.

Un nouveau réalisateur aux commandes

Pour ce nouvel épisode, Drew Goddard a été choisi pour imaginer la suite de l’univers créé par les sœurs Lana et Lilly Wachowski. Le scénariste et réalisateur devra donc relever un défi de taille : proposer une nouvelle histoire tout en respectant l'identité de cette franchise devenue culte.

Le projet reste toutefois encore à un stade relativement précoce. Pour le moment, les détails concernant l'intrigue sont gardés secrets et aucune information précise n’a été communiquée concernant le casting.

Keanu Reeves sera-t-il de retour ?

C’est évidemment la grande question que se posent les fans. Keanu Reeves, qui incarne Neo depuis le premier film, sera-t-il présent dans ce cinquième volet ?

Pour l’heure, rien n’a été confirmé. Le retour de l’acteur dans le rôle emblématique de Neo reste donc totalement incertain.

Une chose est sûre : les attentes seront particulièrement élevées. Avec sa première trilogie devenue incontournable et un univers qui a profondément marqué la culture populaire, chaque nouvelle information autour de Matrix 5 devrait être scrutée de près.

Après un Matrix Resurrections qui avait divisé les spectateurs en 2021, ce nouveau film pourrait surtout être l'occasion pour la franchise de repartir sur de nouvelles bases et d'explorer encore davantage son univers.

Il faudra cependant patienter avant d’en savoir plus. Date de sortie, casting, scénario et premières images : pour le moment, le mystère reste entier autour de Matrix 5.