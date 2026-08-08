8 août 2011 : "Watch the Throne", quand Jay-Z et Kanye West ont créé l'événement avec un album devenu culte

Par Fanélie Nava

Le 8 août 2011, deux des plus grandes stars du rap américain unissent leurs forces pour un projet exceptionnel. Avec Watch the Throne, Jay-Z et Kanye West livrent un album ambitieux, spectaculaire et novateur qui marquera profondément les années 2010. Quinze ans après sa sortie, il reste l'une des collaborations les plus emblématiques de l'histoire du hip-hop.

Une alliance que personne n'avait imaginée

Au début des années 2010, Jay-Z est déjà considéré comme l'un des plus grands rappeurs de tous les temps, tandis que Kanye West enchaîne les succès et s'impose comme un producteur visionnaire devenu artiste incontournable.

Après plusieurs collaborations remarquées, les deux hommes décident de réaliser un album commun. L'annonce crée immédiatement un immense engouement, tant un projet réunissant deux figures aussi importantes paraît inédit.

Une production luxueuse

Avec Watch the Throne, Jay-Z et Kanye West voient les choses en grand. Les productions sont assurées par une équipe prestigieuse comprenant notamment Kanye West, Mike Dean, No I.D., The Neptunes, Swizz Beatz, 88-Keys et Jeff Bhasker.

L'album mélange samples soul, orchestrations grandioses, sonorités électroniques et influences gospel, offrant une identité sonore particulièrement ambitieuse.

Des morceaux devenus des classiques

Dès sa sortie, plusieurs titres deviennent incontournables.

Otis, construit autour d'un sample d'Otis Redding, célèbre le plaisir de rapper ensemble.

No Church in the Wild, avec Frank Ocean, ouvre l'album dans une atmosphère sombre et cinématographique.

Mais c'est surtout Niggas in Paris qui devient un phénomène mondial. Son refrain, son énergie et ses performances en concert en font l'un des plus grands succès de la décennie. Lors de certaines dates de leur tournée, Jay-Z et Kanye West interprètent même le morceau plusieurs fois de suite, un moment devenu légendaire auprès des fans.

Un album qui redéfinit les collaborations

Avant Watch the Throne, les albums communs entre deux superstars étaient relativement rares à ce niveau de popularité.

Le succès du projet démontre qu'une collaboration entre deux artistes majeurs peut devenir un événement culturel à part entière. Son influence se retrouve dans de nombreux projets collectifs sortis au cours des années suivantes.

L'album est également salué pour la qualité de sa réalisation, son ambition artistique et sa capacité à repousser les limites du rap mainstream.

Quinze ans plus tard, une référence incontournable

Watch the Throne s'impose rapidement en tête des classements internationaux et remporte plusieurs récompenses, dont un Grammy Award grâce au succès de Otis. La tournée qui accompagne l'album affiche complet et confirme l'immense popularité du duo.

Même si les relations entre Jay-Z et Kanye West évolueront par la suite, Watch the Throne demeure le témoignage d'une période où deux des plus grandes figures du hip-hop étaient réunies au sommet de leur art.

Sorti le 8 août 2011, cet album continue aujourd'hui d'influencer les producteurs, les rappeurs et les amateurs de hip-hop. Plus qu'une simple collaboration, Watch the Throne reste un symbole de l'ambition artistique et du rayonnement mondial du rap au début des années 2010.