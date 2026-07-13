Jay-Z ramène Rihanna sur scène pour "Run This Town"... mais en playback

Par Remi N

Jay-Z a marqué les esprits avec ses concerts au Yankee Stadium qui ont eu lieu tout le weekend. Pendant l'un d'entre eux, il a ramené Rihanna sur scène pour la première fois depuis un moment, mais la prestation n'était visiblement pas à la hauteur des attentes.

Cela fait des années que le retour de Rihanna est régulièrement évoqué, sans y avoir droit, à chaque fois. Il y a quelques mois, la chanteuse était même filmée en studio en train de travailler sur de nouveaux morceaux, mais on dirait bien qu'elle fait ça pour le loisir. Entre sa famille et ses différents business, elle a de nombreuses choses à gérer avant la musique, qui continue de lui rapporter de l'argent. Mais ce weekend, on a assisté à un moment historique : le retour de Rihanna sur scène, lors d'un concert de Jay-Z au Yankee Stadium. Sauf que la prestation n'était apparemment pas à la hauteur.

L'occasion était pourtant belle : Jay-Z a enchaîné 3 dates au Yankee Stadium, pour célébrer les 30 ans de son album "Reasonnable Doubt". Et lors du dernier show, qui a eu lieu dimanche soir, Jigga a décidé de faire une surprise aux fans avec la présence de Rihanna, qui remontait pour la première fois sur scène depuis des années. Tout ça, pour interpréter "Run this town", un des plus grands tubes de la discographie du rappeur new-yorkais. Un titre extrait de son projet "The Blueprint 3", sorti en 2009, qui a globalement été un carton.

🚨RIHANNA a fait son RETOUR SUR SCÈNE lors du concert de JAY-Z cette nuit !pic.twitter.com/2RCuyKeh5W — SHADES (@ShadesFrance) July 13, 2026

A priori, ça a tout d'une bonne nouvelle : Jay-Z et son ancienne protégée Rihanna (en mode aura maximum), dont il a participé à lancer la carrière (il y avait même eu des rumeurs d'aventure amoureuse entre les deux artistes), réunis sur scène pour nous rejouer un classique. Mais la prestation manquait cruellement de qualité : très longs passages en playback, ce qui semble être devenu une habitude chez les artistes, mais surtout, manque de puissance vocale dans les moments où Riri a décidé de chanter pour de vrai. D'un côté, c'était donc peut-être mieux pour le public d'avoir un playback plutôt qu'une performance non aboutie. De l'autre, on peut regretter que pour une telle occasion, les artistes n'aient pas fait plus d'efforts.

Evidemment, ça nous fait plaisir de revoir Rihanna sur scène, et on n'oublie pas la véritable légende qu'elle a été, elle qui cartonnait à chaque sortie pendant 10 ans. Mais on dirait bien que le manque d'exercices vocaux se fait cruellement sentir du côté de la chanteuse, et finalement, on n'attend même plus son retour...