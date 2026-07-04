Jay-Z remet en ligne 3 morceaux bonus pour l'anniversaire de son album "4:44"

Pour fêter les 9 ans de son tout dernier album, Jay-Z a publié 3 morceaux bonus qui étaient jusque là des exclusivités "Tidal", en les rendant disponibles pour tout le monde.

Il est probablement la plus grande légende du rap US encore en vie à l'heure actuelle, peut-être à égalité avec Nas : on parle évidemment de Jay-Z. 56 ans, 30 ans de carrière dans le game, un poste de dirigeant d'un des labels les plus puissants de l'industrie, fondé par lui-même : difficile de rivaliser avec celui qui est probablement l'homme le plus riche du game en ce moment. Et en parlant de carrière, on fête justement le neuvième anniversaire du tout dernier album solo de Jigga, "4:44", pour lequel il vient de publier trois morceaux bonus.

Si on n'utilise pas le terme "nouveau morceau", c'est parce qu'il s'agit de titres qui existaient déjà : lors de la sortie de son projet, "4:44" était disponible exclusivement sur les plateformes Tidal et Sprint, avant que certains morceaux ne finissent par être publiés sur Youtube. L'album, dans sa version disponible la plus accessible (hors Tidal donc), ne disposait que de dix titres, dont l'excellent "The Story Of OJ" ou encore "Family Feud". Mais 3 titres bonus étaient réservés en exclusivité aux utilisateurs de la plateforme Tidal : "Adnis", "ManyFacedGod" avec James Blake, et "Blue's Freestyle / We Family", en duo avec sa fille, Blue Ivy Carter.

Ces trois morceaux sont désormais disponibles sur tous les services de streaming, notamment Spotify ou Apple Music, sur lesquels ils étaient introuvables. Pas une grande révolution de la part de Jigga, et on espère qu'on aura vraiment droit bientôt à des morceaux inédits, au moins avant son concert au Stade de France, mais ça fait toujours plaisir pour les utilisateurs de Spotify et Apple !