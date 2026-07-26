Par Théo Afonso

Encore peu connu du grand public il y a quelques mois, 63KLUF est en train de s'imposer comme l'un des noms les plus prometteurs de la nouvelle génération du rap français. Avec Dancing in the Rain, son premier véritable album, le rappeur parisien franchit un cap.

Un artiste qui monte en puissance

Originaire de Paris et membre du collectif 63wa, 63KLUF s'est progressivement construit une solide réputation grâce à plusieurs singles et deux premiers projets remarqués. Son univers, à la croisée de la trap moderne et d'influences venues des États-Unis, lui a permis de séduire un public de plus en plus large.

Des morceaux comme La nuit avec Jolagreen23, Bouchon de liège ou encore CIAO AMIGO ont largement contribué à faire connaître son nom. Ce dernier titre a d'ailleurs dépassé les 800 000 écoutes sur Spotify, confirmant l'intérêt grandissant autour de l'artiste.

Dancing in the Rain, un projet très attendu

Sorti le 17 juillet, Dancing in the Rain rassemble 17 morceaux, sans aucun featuring. Un choix assumé qui permet à 63KLUF d'exposer pleinement son identité artistique.

Le projet s'appuie sur des productions signées notamment Scolabrique, Decolore, 406ahmad ou encore Fwcal, qui construisent un univers sombre, aérien et particulièrement immersif. Le rappeur y alterne flows nonchalants, passages au vocoder et textes introspectifs où il évoque son ambition, son rapport à l'argent, à la musique ou encore à ses relations personnelles.

Une pochette qui fait parler

Avant même sa sortie, l'album s'était distingué grâce à sa direction artistique. Imaginée par RDS, la pochette représente des parures de diamants sur fond noir, créant un visuel évoquant des feux d'artifice.

Très commentée sur les réseaux sociaux, cette cover a largement participé à créer l'attente autour du projet. Beaucoup d'internautes la considèrent déjà comme l'une des plus réussies de l'année, preuve que 63KLUF soigne autant son image que sa musique.

Un premier concert déjà complet

L'engouement autour de l'album s'est rapidement confirmé. Son concert prévu le 18 septembre à La Machine du Moulin Rouge, à Paris, a affiché complet en seulement une heure.

Sur Instagram, l'artiste n'a pas caché sa surprise face à cet accueil, remerciant son public pour ce soutien grandissant. Un signe fort qui témoigne de la progression rapide de sa communauté et de l'intérêt suscité par son univers.

Une nouvelle tête d'affiche en devenir ?

Avec Dancing in the Rain, 63KLUF confirme qu'il possède déjà une identité bien à lui. Son écriture, ses influences américaines, son esthétique travaillée et sa capacité à créer une atmosphère cohérente tout au long de l'album en font l'un des artistes émergents les plus suivis du moment.

Si cette dynamique se poursuit, le rappeur parisien pourrait rapidement quitter le statut d'espoir de l'underground pour rejoindre les noms qui comptent sur la scène rap française. Dancing in the Rain apparaît en tout cas comme le projet qui pourrait faire basculer sa carrière dans une nouvelle dimension.