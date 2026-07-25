Booba victorieux contre Tefa au tribunal pour diffamation, il ressort un sale dossier

Par Remi N

Alors que Booba est ressorti victorieux du procès pour diffamation qui l'opposait à Tefa, il a ressorti un sale dossier de l'époque du clash contre Sinik.

On a eu droit à quelques procès récemment autour du rap français, et bien souvent, Booba est impliqué dans ces affaires. On peut dire qu'il commence à être un habitué des jugements, et ça ne date pas d'hier. Mais cette fois, le contexte est un peu différent : Kopp était opposé à Tefa, producteur bien connu de ceux qui suivaient le rap game dans les années 2000, notamment très proche de Sinik à l'époque. Ressorti victorieux de ce procès pour diffamation, B2O a choisi de ressortir un vieux dossier en mémoire du bon vieux temps.

Booba était donc opposé à Tefa lors d'un procès pour diffamation sur fond d'accusations de viol à l'encontre du producteur. En 2021, plusieurs internautes l'accusent d'agression sexuelle. Des accusations relayées par Booba à l'époque, et Tefa décide de porter plainte contre tout le monde pour diffamation. Le résultat du procès est tombé ce mois-ci : B2O a été relaxé par le tribunal correctionnel de Paris. Ce qui ne veut pas dire que les accusations relayées sont vraies et que Tefa est coupable (on vous voit venir), mais en tout cas, ce que B2O a fait n'était pas assimilable à de la diffamation.

Forcément content d'avoir une fois de plus triomphé face à la justice, Booba a réagi à tout ça en story, en repostant en story un article du Parisien traitant du sujet. Mais il y a ajouté une petite phrase, accompagné d'un morceau : "Carton Rose", le morceau qui a mis fin à l'ascension de Sinik dans le rap game, et dans lequel il insultait déjà Tefa à l'époque. En légende,on peut lire :

Ce morceau a mis fin à la carrière de Sinik. Tefa son producteur tenta ensuite de m'éteindre via la street...

On doit avouer qu'ici, on n'était absolument pas au courant que Tefa avait fait des moves pour tenter "d'éteindre Booba via la street" : a-t-il payé des mecs pour faire peur au Duc ? On n'en sait pas plus, mais si vous avez en votre possession des informations sur le sujet, on est preneurs !